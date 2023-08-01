▲ 福特六和推 Kuga / Focus 優購專案

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New Ford Kuga提供1.5L EcoBoost®180渦輪增壓汽油引擎（180ps／26.3kg-m）及2.0L EcoBoost®250雙渦流渦輪增壓汽油引擎（250ps／38.7kg-m）兩大動力核心，並分別搭配8速自排變速箱及SelectShiftTM 8速手自排變速箱。當中180車型受惠於VDE 汽缸間歇科技及雙噴油系統技術 （PFI 歧管噴射 + GDI 缸內直噴），造就出最高達15.9km/L的油耗表現。同時全車系更搭載五大動態行車模式切換系統（標準／省油／運動／防滑／雪地&沙地），造就出New Ford Kuga高效節能、強勁動能兼具的純正跑旅風範。
New Ford Focus上市以來，橫跨旅行車、五門掀背以及跨界休旅的多元車型設定，同時先進科技配備、完整主被動安全科技以及豐富操駕表現，更使New Ford Focus持續受到市場肯定，並連兩年榮獲台灣年度風雲車冠軍殊榮，驗證其傲視同級的產品力。其中德規運動旅行車Focus Wagon則是擁有凌駕中型休旅車型的1,653L最大後行李廂收納容積，搭配後座一鍵快傾、底板彈性變化機能、乾濕分離及足踢感應式電動尾門設計，大幅提升整體空間機能與應用便利性。與此同時，New Ford Focus全車系所搭載的1.5L EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，具備VDE汽缸間歇技術、雙噴油系統技術（PFI歧管噴射／GDI缸內直噴）和曲軸偏置技術，擁有同級最佳182ps最大馬力，搭配全新調校的SelectShiftTM 8速手自排變速箱，造就出細膩順暢的換檔反應，以及最高17.1km/L的高效油耗表現。
New Ford Focus秉持「與德同規」產品理念，在原有懸吊硬體結構中，導入新世代德規減震筒、EPAS電子式轉向輔助系統以及電子式煞車增壓輔助系統，帶來更為清晰的操駕路感、更為精準的指向以及穩定車身動態的駕馭特性。當中 Hatchback及Wagon的ST-Line車型，除車身降低10mm外，並搭配Michelin Pilot Sport 4高性能跑胎，ST-Line Vignale車型更配置18吋ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，整體帶來穩定抓地力與進階駕馭的高度信心，對應全車系內建標準、節能、運動的新世代動態行車模式（Active車型增加防滑及非鋪裝路面模式），造就出New Ford Focus卓越的操駕樂趣及多地形處理能力。
車款
八月優惠活動
|New Ford Kuga
|2023年8月1日至8月31日止
New Ford Kuga指定車型「全心守護」專案
|New Ford Focus全車系
（進口車型除外）
|2023年8月3日至8月31日止
New Ford Focus全車系「實在有感」專案