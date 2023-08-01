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福特六和推 Kuga / Focus 優購專案

▲ 福特六和推 Kuga / Focus 優購專案
▲ 福特六和推 Kuga / Focus 優購專案

2GameSome - 有車賞

暑假出遊潮正熱，Ford暑期強檔優惠好評再延續，消費者於2023年8月1日至8月31日止入主純正運動跑旅New Ford Kuga指定車型，即享「全心守護」專案，包含舊換新現金價EcoBoost®180超質X車型79.9萬元、旗艦車型90.9萬元、旗艦X車型96.9萬元，EcoBoost®250 ST-Line X車型更享109.9萬元超值優惠，原Ford車主換購New Ford Kuga全車系再贈首年丙式車體險 。此外，持續以「與德同規」堅強產品戰力席捲中型車市場的New Ford Focus，同步於活動期間推出「實在有感」專案，全車系舊換新最低78.9萬元起，再享首年乙式車體險及低月付7,999元輕鬆開回家，讓消費者能以低門檻，輕鬆坐擁Ford多元陣容的優質新車。

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持續展現超乎同級強勢產品力的New Ford Kuga，雙動力／雙外觀的產品策略，以豐富多元的產品陣容及豐富的科技配備，榮獲超過36,000名車主好評肯定。New Ford Kuga全車系採用全新C2底盤，透過近50%超高剛性兼具輕量化的鋁合金車身結構、四門防撞斜列／後保桿高強度硼鋼（1,300MPa）、Smart Steel複合式輕量化智能鋼、A柱至C柱超高強度麻田散冷淬鋼（1,700Mpa）、一體成型液壓防撞支撐桿、7000系航空級高密度鋁擠型前防撞樑等底盤科技，成為市場首屈一指的「護主神車」。同時全車系更搭載曾獲美國《消費者報告－Consumer Reports》評選為Level 2駕駛輔助系統前三大品牌的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，以減少駕駛行車疲勞與守護車內駕乘者為考量，帶給消費者全方位的安全防護層級。

New Ford Kuga提供1.5L EcoBoost®180渦輪增壓汽油引擎（180ps／26.3kg-m）及2.0L EcoBoost®250雙渦流渦輪增壓汽油引擎（250ps／38.7kg-m）兩大動力核心，並分別搭配8速自排變速箱及SelectShiftTM 8速手自排變速箱。當中180車型受惠於VDE 汽缸間歇科技及雙噴油系統技術 （PFI 歧管噴射 + GDI 缸內直噴），造就出最高達15.9km/L的油耗表現。同時全車系更搭載五大動態行車模式切換系統（標準／省油／運動／防滑／雪地&沙地），造就出New Ford Kuga高效節能、強勁動能兼具的純正跑旅風範。

New Ford Focus上市以來，橫跨旅行車、五門掀背以及跨界休旅的多元車型設定，同時先進科技配備、完整主被動安全科技以及豐富操駕表現，更使New Ford Focus持續受到市場肯定，並連兩年榮獲台灣年度風雲車冠軍殊榮，驗證其傲視同級的產品力。其中德規運動旅行車Focus Wagon則是擁有凌駕中型休旅車型的1,653L最大後行李廂收納容積，搭配後座一鍵快傾、底板彈性變化機能、乾濕分離及足踢感應式電動尾門設計，大幅提升整體空間機能與應用便利性。與此同時，New Ford Focus全車系所搭載的1.5L EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，具備VDE汽缸間歇技術、雙噴油系統技術（PFI歧管噴射／GDI缸內直噴）和曲軸偏置技術，擁有同級最佳182ps最大馬力，搭配全新調校的SelectShiftTM 8速手自排變速箱，造就出細膩順暢的換檔反應，以及最高17.1km/L的高效油耗表現。

New Ford Focus秉持「與德同規」產品理念，在原有懸吊硬體結構中，導入新世代德規減震筒、EPAS電子式轉向輔助系統以及電子式煞車增壓輔助系統，帶來更為清晰的操駕路感、更為精準的指向以及穩定車身動態的駕馭特性。當中 Hatchback及Wagon的ST-Line車型，除車身降低10mm外，並搭配Michelin Pilot Sport 4高性能跑胎，ST-Line Vignale車型更配置18吋ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，整體帶來穩定抓地力與進階駕馭的高度信心，對應全車系內建標準、節能、運動的新世代動態行車模式（Active車型增加防滑及非鋪裝路面模式），造就出New Ford Focus卓越的操駕樂趣及多地形處理能力。

車款

八月優惠活動

New Ford Kuga

2023年8月1日至8月31日止

New Ford Kuga指定車型「全心守護」專案

  • 包含舊換新現金價EcoBoost®180超質X車型 79.9萬元、旗艦車型90.9萬元、旗艦X車型 96.9萬元、EcoBoost®250 ST-Line X車型109.9萬元
  • 原Ford車主換購Kuga全車系贈首年丙式車體險
New Ford Focus全車系

（進口車型除外）

2023年8月3日至8月31日止

New Ford Focus全車系「實在有感」專案

  • 入主享乙式車體險，月付7,999元輕鬆開回家

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