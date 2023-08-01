腹超檢查肝實質病變是怎麼了？　專家揭後果

我是廣告 請繼續往下閱讀
腹超檢查活動 把握護肝黃金期參與腹超檢查活動的民眾年齡由40～50歲的民眾約佔40％左右，且多未接受過肝病腹部超音波檢查，顯示國人已逐漸重視肝病的防治。值得注意的是，在這次篩檢中有15人為肝實質病變，就是在腹部超音波時發現肝表面有粗糙的現象，有可能演變成慢性肝炎，時間一久就會導致肝纖維化，恐惡化為肝硬化。而慢性肝炎的主因，與病毒、酒精、藥物有緊密因果關係。
B、C肝需定期追蹤 是肝癌高危險群醫療副院長黃仁杰表示，這次腹超脂肪肝的異常總人數，等於是10個人之中，就有5.7人有脂肪肝，因肝炎初期多數不會自覺症狀，當脂肪肝轉為脂肪肝炎，便有成為肝硬化，甚至演變為肝癌的風險，特別是患有肥胖、糖尿病、血脂異常，以及代謝症候群等患者更容易有脂肪肝。
而B、C肝患者本來就是肝癌高危險群，一定要每半年追蹤1次超音波及血液胎兒蛋白檢查，不可不慎；國健署已放寬年滿45歲到79歲民眾終身一次免費B、C肝炎免費篩檢。現階段對於B肝帶原者已有藥物可以治療控制，而C肝亦有口服新藥，大幅增加近9成8治癒率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58677
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw