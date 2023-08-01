籃球／以球會友行三好　佛光盃籃賽8月2日重磅登場

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「2023 佛光盃大學籃球邀請賽」今天的記者會在高雄巨蛋舉行，除了參賽隊伍、教練及主力球員也出席，活動由LAD多元藝術團隊及來自菲律賓光明大學的啦啦隊揭開序幕，團員熱力四射的特技及表演果然為即將登場的籃球炒熱氣氛。
侯尊堯致詞指出，疫情之後，佛光盃籃球賽再返回高雄，這是一個以大學為能量的籃球賽事，尤其佛光盃籃球賽展現「三好精神」是延續星雲大師的理念，是一般球隊所沒有的熱情，尤其賽事所展現運動的真諦感染了球迷及觀賽者，非常獨特。
三好體育協會會長劉招明表示，星雲大師弘法的願心醞釀多年之後，陸續在佛光山教育體系的佛光大學、南華大學等成立了7支球隊，還成立「三好體育協會」做為球隊的後盾。三好體協本著大師的慈心悲願，配合學校及教練團隊，關懷佛光運動及球員生活，奉行「三好」品德教育，就是希望將「三好運動」推廣到全世界，讓大家身心靈都更健康。
佛光大學校長何卓飛以重磅回歸、精采絕倫形容這場疫後的佛光盃籃球賽，他特別強調「高手雲集」，也盼透過精采球賽傳遞「三好運動」的精神，向全世界推廣並力邀民眾觀賽。
佛光大學女子籃球隊教練楊淑淨期待這場賽事可以增進國際賽經驗較不足的佛光隊的實戰經驗，球員連文鈴受訪表示，有信心展現最好的球技。
這次參賽的隊伍，包括：名古屋學院大學、菲律賓德拉薩大學、美國阿拉斯加大學、紐西蘭國家隊、馬來西亞代表隊、佛光大學、世新大學和台北市立大學。
男子組則有：台灣政治大學、世新大學、高雄師範大學，外隊有：美國德克薩斯中西州立大學、紐西蘭國家隊、馬來西亞代表隊、日本名古屋學院大學和菲律賓光明大學等隊。
「2023 佛光盃大學籃球邀請賽」持續6天，前4天為預賽，女子和男子隊伍將分成 A、B 組進行單循環賽，8 月 6 日和 7 日分別為準決賽和決賽。
日月光半導體製造公司資深副總周光春、三好體育協會秘書長覺禹法師等人都出席記者會，並剪綵讓夢想的氣球起飛。