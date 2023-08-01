Podcaster注意了！MixerBox送700萬曝光　AI加分題神助攻上榜

綠燈開車過「後方才冒路人」！他卻慘收6000罰單　員警回應更傻眼

▲有駕駛收到未禮讓行人的6000元罰單，但一看證據照片卻直接選擇申訴。（圖／《爆料公社官方專屬》社團）
▲有駕駛收到未禮讓行人的6000元罰單，但一看證據照片卻直接選擇申訴。（圖／《爆料公社官方專屬》社團）

記者潘毅/綜合報導

《道路交通管理處罰條例》修正案新法自6月底上路後，不禮讓行人最高直接噴6千，許多駕駛人紛紛謹遵規定。近期卻有駕駛收到未禮讓行人的6000元罰單，但一看證據照片卻直接選擇申訴，沒想到得到的答案更讓他又氣又無奈，遭遇引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
當事人在臉書社團《爆料公社官方專屬》上表示，近期收到一張罰單，是他在7月13日中午行經台11縣86公里處時，因為「駕車經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過」，而挨罰6000元。

▲當事人被依「駕車經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過」舉發。（圖／《爆料公社官方專屬》社團）
▲當事人被依「駕車經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過」舉發。（圖／《爆料公社官方專屬》社團）
不過當事人依查看罰單附上的幾張照片，卻發現自己當時是綠燈直行，而路人則站在斑馬線的邊緣，但在自己行使過馬路時，連罰單上照片都沒拍到行人的身影，讓他忍不住喊冤「是不是之後只要行人在路邊斑馬線上，我們都要停下來，讓行人闖紅燈？我是過斑馬線後，行人才走出來，那我怎麼暫停禮讓？開車退後嗎？我都不知道怎麼開車了。」

▲當事人表示，自己車輛行駛過斑馬線的瞬間，根本看不到行人在照片上。（圖／《爆料公社官方專屬》社團）
▲當事人表示，自己車輛行駛過斑馬線的瞬間，根本看不到行人在照片上。（圖／《爆料公社官方專屬》社團）
「被開這種罰單很無言！」原PO補充，自己也已經提出申訴，沒想到警方的說法卻是「同仁都看過評估後，才開出這張罰單」，更令他更氣更無奈。遭遇曝光後，也引發大批駕駛人表示「綠燈通行這樣也被罰，根本變成行車地獄」。

▲《TCPB局長室》日前的《道路交通管理處罰條例》懶人包中指出，「行人闖紅燈，駕駛仍應停讓」。（圖／《TCPB局長室》）
▲《TCPB局長室》日前的《道路交通管理處罰條例》懶人包中指出，「行人闖紅燈，駕駛仍應停讓」。（圖／《TCPB局長室》）
而根據《TCPB局長室》日前的《道路交通管理處罰條例》懶人包中指出，「行人闖紅燈，駕駛仍應停讓」，若發生事故，仍有民、刑事責任，行人違規則另行告發。

行人站分隔島等待！他綠燈直行「秒噴6000元」　眾看照片超傻眼

行人過斑馬線一半「仰望天空」定格！整群機車塞路口　警方說話了

行人呆站斑馬線吃東西！機車騎士「等13秒」不敢動：沒有檢舉我吧

行人故意站斑馬線25秒！駕駛讓到臉綠　眾人推1招：交通部認證過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀