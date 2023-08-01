綠燈開車過「後方才冒路人」！他卻慘收6000罰單 員警回應更傻眼
《道路交通管理處罰條例》修正案新法自6月底上路後，不禮讓行人最高直接噴6千，許多駕駛人紛紛謹遵規定。近期卻有駕駛收到未禮讓行人的6000元罰單，但一看證據照片卻直接選擇申訴，沒想到得到的答案更讓他又氣又無奈，遭遇引發討論。
記者潘毅/綜合報導
當事人在臉書社團《爆料公社官方專屬》上表示，近期收到一張罰單，是他在7月13日中午行經台11縣86公里處時，因為「駕車經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過」，而挨罰6000元。
不過當事人依查看罰單附上的幾張照片，卻發現自己當時是綠燈直行，而路人則站在斑馬線的邊緣，但在自己行使過馬路時，連罰單上照片都沒拍到行人的身影，讓他忍不住喊冤「是不是之後只要行人在路邊斑馬線上，我們都要停下來，讓行人闖紅燈？我是過斑馬線後，行人才走出來，那我怎麼暫停禮讓？開車退後嗎？我都不知道怎麼開車了。」
「被開這種罰單很無言！」原PO補充，自己也已經提出申訴，沒想到警方的說法卻是「同仁都看過評估後，才開出這張罰單」，更令他更氣更無奈。遭遇曝光後，也引發大批駕駛人表示「綠燈通行這樣也被罰，根本變成行車地獄」。
而根據《TCPB局長室》日前的《道路交通管理處罰條例》懶人包中指出，「行人闖紅燈，駕駛仍應停讓」，若發生事故，仍有民、刑事責任，行人違規則另行告發。