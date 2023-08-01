周迅法庭戲太狂！「2頁A4紙台詞」連續背6分鐘沒卡 法律顧問看傻
48歲女星周迅主演的新戲《不完美受害人》近日播出精彩結局，周迅在劇中飾演一名處理性侵官司的律師，她曾透露這是拍過台詞最難的一場戲。而2位《不完美受害人》編劇受訪時，也不斷大讚周迅的台詞功力，周迅在其中一場法庭戲上，竟將整整2頁A4紙、6分鐘的台詞，詮釋地行雲流水，就連導演喊卡時都忍不住驚呼：「Perfect（完美）！」
記者賴禹妡/綜合報導
《不完美受害人》的編劇高璇、任寶茹受訪時指出，其中一場戲為周迅在法庭上為家暴受害者辯護，這場戲台詞多達2頁A4紙，且充滿法律專業用語，連編劇都覺得特別難背，恐怕太為難周迅。而飾演律師的周迅拍攝時前方會有電腦，因此編劇還在開拍前建議她可以將背不起來的段落，放在電腦上觀看，劇組更準備一台超大提詞機，讓周迅忘詞時可以偷瞄。
沒想到，周迅在彩排時表現就相當驚人，整整6分鐘台詞就像流水般順暢，完全沒卡頓，且她在走位過程中，也沒有受到台詞影響，相當專注在表演上，讓現場工作人員佩服不已，連法律顧問都看傻。而周迅本人也直言：「這個戲的台詞是我拍戲到現在最艱難的一次，背法規法條的時候，一個字都不能錯。」因此她連拍攝空檔都在背台詞，敬業態度令人敬佩，也讓編劇感慨：「這在我們從業生涯中也是沒有見過的場面，以及沒有感受過的職業精神。」
※【NOWnews 今日新聞
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