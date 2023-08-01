新青安房貸1.775%超殺！行庫曝民眾最關心這問題　這樣貸都划算

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不僅利率只有1.775%，新青安貸款最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年，並自今日起上路，但只有台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台灣企銀這8家公股銀行才有承辦青安貸款。
由於今日是新青安房貸上路首日，公股行庫主管今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，今日電話沒停過， 比平時多一些，而且從上個月新青安貸款消息出來後，民眾詢問電話就滿多，每天有1、20通詢問電話，大部分就是詢問優惠內容、利息補貼期間、什麼情況下可以申辦，一般買賣成交，簽完買賣契約才能申請，有部分客戶會詢問能否先估價，但這沒辦法，會引導請房仲協助估價。
不過，行庫主管說，今日上路首日進件滿多的，主要是各分行在開辦前就有引導客戶先申辦，加上也有提供線上房貸申辦，線上也會提醒客戶要上傳什麼文件，客戶可一次備齊文件上傳，就不用跑銀行，銀行受理申請後，會進行估價，等估價完成後才會通知對保。
此外，由於新青安貸款是用各公股行庫自有資金，辦理總額度沒有上限，只要符合民法規定的成年年齡以上，且借款人與其配偶及未成年子女均無自有住宅就可辦理，民眾不用急著申辦，不用擔心太晚辦額度會用完。
至於申貸民眾會擔心核貸成數有落差，行庫主管表示，他會先問客戶房子買在哪，因為貸款成數與房子坐落地點有關，像台北市最高可貸到8成，但新北市就要看區域，有些行庫對房子在板橋、三重、蘆洲、中永和等都會區最高也可貸到8成，林口三峽就只能貸7成，有些台中市也只能貸7成，要看各家的規定。
不過，行庫主管認為，由於北市房價高，一般20坪貸到8成都會超過千萬元，因此都可貸滿額度，若不足可以再申辦行庫的首購貸款，目前行庫首購貸款利率最低2.06%，若扣除政府補的部分，比青安2.15%還低，而且行庫也不會亂升息，除非大環境央行升息，才會跟著調整利率。
至於怎樣可以貸到行庫的房貸地板利率2.06%？行庫主管說，要看客戶的各種條件，包括所得、聯徵信用卡評等，最優客戶會給到2.06%，甚至與行庫土建融往來的建商整批房貸，也有可能可貸到2.06%的房貸利率。
不過，由於這次新青安貸款行庫加上政府補貼利息1.5碼，一段式利率降至1.775%，行庫主管坦言誘因比舊青安房貸大，舊青安只有行庫補貼0.125%，而且只有1、2年，因此，民眾較不會選青安，因為後面19年、18年利率會跳到2.15%，算一算不划算，會直接選行庫的首購房貸，而新青安房貸利率降至1.775%誘因較大，大家算算覺得划算。
行庫主管說，以加權平均利率來看，只有貸款23年以上可能會比較不划算，他舉例，一個是房貸利率2.06%貸款30年，一個是前3年利率1.775%，後面27年2.15%，這樣算加權平均利率，青安不見得划算，但若貸款20年選青安就比較划算。