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「台電Fun電營」睽違3年再度回歸　排球營桃園登場

▲5天的營隊活動共有220位來自全市國小三年級至國中三年級的學生參加，同時營隊邀請到多位國家級選手來教小朋友。（圖／記者李春台攝，2023.08.01）
▲5天的營隊活動共有220位來自全市國小三年級至國中三年級的學生參加，同時營隊邀請到多位國家級選手來教小朋友。（圖／記者李春台攝，2023.08.01）

記者李春台／桃園報導

受疫情影響停辦了3年的「台電Fun電營」，今年營隊移師桃園，從今（1）日起舉行為期5天的排球營活動，由台電男子排球隊和女子排球隊的教練及球員擔任營隊老師，帶領220位學童一起來打排球。

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台電公司鳳山區處處長兼台電女子排球隊領隊洪通澤表示，台電排球FUN電營往年多在中南部辦理，今年首度在桃園舉辦，希望將在南部盛行的排球運動，帶到北部地區推廣球類運動向下扎根，善盡推動全民運動的企業責任。

洪通澤指出，今年報名情況相當踴躍，5天的營隊活動共有220位來自全市國小三年級至國中三年級的學生參加，同時營隊邀請到多位國家級選手來教小朋友，相信在專業的指導下，無論是團隊合作或球場禮儀，小朋友都能有所成長和收穫。

台電桃園區處長黃志榮表示，台電長期致力於國家體育活動發展，男、女排隊不只孕育許多國家隊選手，也積極推動社會公益活動，這次負責指導球技的師資，很多都是國家級的戰將國手，他還特別提醒學員們，一定要把握難得的機會跟大哥哥大姐姐合照，也希望參加營隊的學員能成為台電排球隊的啦啦隊，透過「台電Fun電營」在學員心中埋下排球的種子，也許將來台灣排球主力會從桃園誕生。

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