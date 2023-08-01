熱到宛如煉獄！伊朗氣溫飆至50℃ 政府宣布「全國放高溫假」2天
今年夏天全球各地迎來酷暑熱浪，由於氣溫不斷升高導致的中暑、脫水致死事件頻傳，各國政府也緊急祭出對應政策。在伊朗的氣溫一度出現攝氏50度的極端高溫後，當地政府宣佈將於本月2、3日進行全國性放假，避免受到熱傷害的人數大幅增加。
國際中心楊智傑／綜合報導
全球各地的破紀錄異常高溫頻傳，伊朗波斯灣國際機場日前體感溫度更達到史無前例的66.7°C。根據《美聯社》、《半島電視台》報導，伊朗首都德黑蘭（Tehran）氣溫今天為38°C，其他許多城鎮更連續幾天處於高達攝氏40度的高溫中。該國氣象局則預估，從1號開始的接連3天內，德黑蘭氣溫將會持續上升直至攝氏39度。
伊朗政府發言人賈赫羅密（Ali Bahadori Jahromi）指出，因應全國各地的高溫導致中暑狀況頻傳，在聽取伊朗衛生部與氣象局的警告後，政府將於本週三、週四（2、3日）關閉政府部門辦公室、銀行與各級學校。
伊朗西南部城市阿瓦茲（Ahvaz）向來是測得全球「最高溫」的地點，去年 6 月底當地已經測得驚人的攝氏52、53度高溫，今亦測得攝氏50度的氣溫，中東地區熱空氣受高氣壓影響停留，令濕度及溫度繼續提升的熱蓋現象以及全球燃燒石化燃料導致的氣溫升高現象，皆是導致當地持續酷熱的原因。