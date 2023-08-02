巧克力星冰樂96元！星巴克「2杯6折」隱藏優惠 85度C第二杯25元
炎炎夏日，就是要喝個清涼飲料才過癮。星巴克數位體驗「買1送1」還沒結束，又有隱藏優惠被挖出，外送平台foodomo祭出指定飲品「2杯6折」回饋，巧克力可可碎片星冰樂，兩杯特大杯優惠價192元，換算下來一杯只要96元，百元有找！而且美式、那堤、摩卡等咖啡都能划算開喝。而85度C則歡慶19週年，8月起祭出「第二杯25元」等一連串優惠活動。
記者蕭涵云/綜合報導
📌星巴克：指定飲品「2杯6折」 巧克力可可碎片星冰樂96元
星巴克foodomo限定，即日起至8月11日，每週三至五，指定飲品「2杯6折」。特大杯「那堤」兩杯優惠價180元（原價300元）、特大杯「美式」兩杯優惠價150元（原價250元），最划算的莫過於，特大杯「巧克力可可碎片星冰樂」兩杯優惠價192元（原價320元），相當於一杯只要96元，百元有找！喜歡星冰樂的粉絲可要好好把握。
另外咖啡控們還有210元的雙杯組優惠可選，即日起至8月15日，每週六至隔週二，大杯「摩卡」兩杯優惠價210元（原價300元）、大杯「馥列白」兩杯優惠價210元（原價300元）。
提醒大家，飲品製作皆約九分滿，外送與外帶自取飲料製作標準相同；巧克力可可碎片星冰樂的鮮奶油，可能因溫度或時間因素有些微融化狀況，屬正常現象，若無法接受，可選擇不添加。
📌85度C：買1送1！「第二杯25元」
85度C歡慶19週年，8月起祭出一連串慶生優惠活動。即日起至8月4日，85 Cafe APP跨店取有大杯拿鐵和招牌咖啡「買4送2」，今天8月3日買8吋指定蛋糕送薄荷海岩咖啡「買1送1」券；8月週五咖啡中大杯咖啡系列「第二杯半價」；8月5日一日限定10:00-22:00大杯咖啡系列「第二杯25元」。
且會員在門市單筆一次買2張以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就能自動抽「Xpark水族館」門票，8月連續4週，將每週抽出5位幸運得主（共20名，每人一張門票）。