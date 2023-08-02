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柯文哲轟7年軌道建設完工率僅12%　行政院：誤導大眾令人遺憾

▲對於柯文哲批評前瞻基礎建設計畫軌道建設完工率僅12%，政院發言人林子倫表示，柯執政8年不該對公共建設不熟悉，卻屢屢誤導大眾，令人遺憾。（圖／行政院提供）
▲對於柯文哲批評前瞻基礎建設計畫軌道建設完工率僅12%，政院發言人林子倫表示，柯執政8年不該對公共建設不熟悉，卻屢屢誤導大眾，令人遺憾。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

針對前瞻預算藍綠白隔空交鋒，民眾黨總統參選人柯文哲於臉書批評，根據審計部最新資料顯示，前瞻基礎建設計畫軌道建設完工率12%，另20%軌道建設沒動工，比完工的還多。對此行政院發言人林子倫聲明指出，政院與各部會已多次澄清前瞻建設相關議題，台北市前市長柯文哲執政8年不該對公共建設如此不熟悉，卻仍屢屢誤導大眾，令人遺憾。

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林子倫表示，捷運軌道計畫相較一般工程，興建成本較高、影響較廣、工期較長，因此需要更嚴謹的規劃、審核及施作，確保工程設計規劃與財務計畫，歷任中央及地方政府所提計畫皆然，柯文哲在任8年，除非對市政不關心，否則不可能不了解。

林子倫指出，以甫核定計畫的台北捷運環狀線東環段為例，事前須由地方政府進行都市發展規劃、綜合運輸規劃作業，並提出大眾運輸捷運系統整體路網評估計畫報告，再完成可行性研究及綜合規劃才能進入細部設計及動工階段，雖捷運東環段並未如柯前市長所承諾於2022年底動工，相信社會大眾也不會指稱柯文哲任內對於此建設的執行為零進度。

林子倫表示，行政院已多次重申，中央政府對於各縣市軌道建設計劃申請皆一視同仁，各建設實際執行需要地方密切配合。舉例說明，前瞻基礎建設計劃中央補助台北市4條捷運線共計752億元，台北都會區軌道路網過去總經費超過1兆2千億元，中央補助超過6千7百億元，柯文哲任內曾每天搭乘大眾交通工具上班，應該最了解公共運輸以及軌道建設對於城市發展與生活便捷的重要性，不能因為台北捷運蓋得早，卻反對前瞻計畫對於其他縣市的軌道發展的協助，相關言論對於其他縣市國人並不公允，更也無視過去政府執政重北輕南的分配不均。

林子倫表示，根據審計部的調查報告，前瞻計畫第1期至第3期特別預算執行情形實現率已達83.07%，國發會所統計的執行率為96.65%，日前柯文哲於臉書上使用執行率為計算標準，卻誤稱相關數據，國發會才對此發出澄清。

林子倫說，無奈柯文哲反指稱國發會以執行率說明是轉移焦點，令人遺憾，希望柯文哲能停止對於外界的誤導，回歸理性討論，對於台灣各地建設與平衡區域發展才有實質助益。

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