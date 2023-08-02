政治人物質疑前瞻經費頻扯高雄　陳其邁有話說

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【軌道建設】
依交通部資料，就軌道建設來說，台北都會區初期路網4,444億元、後續路網6,131億元、鐵路地下化1,809億元，共計12,384億元。
其中初期路網中央與省補助2834億元（63.77%）、後續路網中央補助2760億元（45.02%）、鐵路地下化補助1181億元（65.30%）。共計補助6775.82億元。
前瞻軌道經費內，根據各縣市所提計劃，中央預定補助桃園（1437億）、台中（1226億）、新北（1202億）獲得的補助都比高雄1025億多，高雄排名為第四名。2020年上任後，我們加速從可行性、綜合規劃、進行到現在三線動工，如今進度才能超前其它五都，就是希望加速追趕高雄落後台北20年的軌道建設。加速捷運興建進度，地方政府基層同仁的努力，市民都看在眼裡。
【前鎮漁港】
是全台灣停泊漁船噸級最大、漁獲量最多的遠洋漁船基地，台灣遠洋漁業世界排名前三，許多南太平洋及中美洲邦交國更是獲得台灣漁業技術的支援，漁業對台灣的經濟甚至是外交的貢獻比想像中還大。然而前鎮漁港自1968年啟用以來，已經超過50個年頭，環境設備早就已經過於老舊跟不上時代。
陳其邁指出，2019年他還在行政院服務時，當時高雄市長是韓國瑜市長。高雄區漁會、市府提出了一個10億的計畫，希望能夠部分改善前鎮漁港遭遇的急迫性問題，還記得他當時去和蘇貞昌院長報告後，蘇院長說了一句「既然要做，就把他做好。」
2019年10月30日蘇院長視察前鎮漁港，認為不僅已核准三億元的多功能船員服務中心經費，更認為九．七億元的多功能漁產品物流大樓經費太少，跟不上國際潮流，要求增加預算、儘速補強內容，提出完整規劃，才能凸顯前鎮漁港對台灣經濟發展的貢獻與國際競爭力。
因此要求農委會針對前鎮漁港進行整體改造計畫，農委會在2020年5月呈送前鎮漁港中長程建設專案至行政院國發會審查，也就是大家現在看到的前鎮漁港改建計畫。這是中央、地方攜手合作，不分藍綠地全面性來做規劃，包含漁港深水碼頭整建、翻修漁市場，建設完備下水道系統、符合HACCP標準的漁貨中心丶船員休憩多功能中心。
陳其邁說，有人會問為看不到的下水道系統有其必要性？隨著漁船近年越造越大艘，目前水深只有4至5米的港口已經不敷使用，這次濬深可以提高漁港利用度及競爭力；50餘年前沒有下水道觀念，雨污水、民生廢水都排入漁港，這些以後都會導入新建的下水道系統，漁港會更乾淨整潔。現在要做的是要讓前鎮漁港成為世界一流的漁港，繼續支持台灣下一個50年的漁業發展。
陳其邁強調，蘇院長當時決定全面整建前鎮漁港時，高雄還是國民黨執政。他沒有因為政治立場而有所遲疑，「區域平衡發展的台灣，才是健康的台灣。由衷希望台灣前進的步伐，不會因為政治口水而被延宕」。