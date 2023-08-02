PChome倉庫失火！800坪廠房付之一炬 網家凌晨發重訊估財損
PChome購物網位於新北市林口區中湖路的倉庫，1日晚間7時許傳出火警，火勢一發不可收拾，警消獲報後，已第一時間派出各式救災車輛71車、消防員212人趕往搶救，幸未有人員受傷受困，燃燒面積粗估800坪。對此，PChome今（2）日凌晨發重訊表示，此外部倉商品出貨金額約佔本公司營收0.6%，貨品大宗為衛生紙等貨品，對營運不具重大影響，並有投保相關財產，根據推估，影響金額約近2千萬元。
記者林莞茜／綜合報導
網家公告，公司之子公司網家速配(股)公司所承租位於林口區湖子17號之外部合作倉於8月1日晚間發生火警，現場並無工作人員，人員皆平安，起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，並釐清相關責任歸屬。
網家表示，此外部倉商品出貨金額約佔其營收0.6%，貨品大宗為衛生紙等貨品，對營運不具重大影響，並有投保相關財產險，已啟動各倉調度應變，消費者訂單不受影響。此倉另有第三方物流業務，商品金額調查確認中。
網家稱確切影響範圍仍持續調查中，經盤點損失金額範圍，後續會交由保險公司處理，不影響公司營運，同時也已啟動各倉調度應變，確保營運影響降至最低，至於調查損失會申請保險理賠，對公司業務並無重大影響。