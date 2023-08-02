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晚期肝癌病人能受惠
中央健康保險署指出，對於晚期肝癌病人，已積極導入創新免疫合併療法，例如含 atezolizumab 成分的免疫檢查點抑制劑併用含 bevacizumab 成分標靶藥品。
此藥較於現行給付標靶藥品，可顯著延長病人整體存活期約 5.8 個月，且為國際治療指引第一線標準治療建議，因具臨床實證及給付效益，經 112 年 6 月 15 日同意納入健保給付，將於 112 年 8 月 1 日生效。
未來這項免疫加標靶合併療法用於晚期肝細胞癌第一線治療納入健保給付，預估約有 2072 位病人受惠，每位病人每年約可省下 300 萬元的藥費。
首次將基因治療納保
罕見疾病脊髓肌肉萎縮症（SMA）病人的運動功能會隨著時間，持續不斷的退步，直到肌肉無力、甚至無法自主呼吸而死亡，目前台灣有超過 400 位病友，健保首度將SMA基因治療藥納入給付。
這款基因治療用藥是一種以新的 DNA 引進人體來糾正錯誤的基因治療，只要打一針就好，不必再像過去一樣必須頻繁進行脊髓穿刺注射，過去被認為天價藥。而這是首次有基因治療藥物納入健保，目前根據健保給付的經共擬會與議價後，一劑新台幣 4900 萬元。
青年可免費心理諮商
值得注意的是，8 月 1 日起，衛福部推出「年輕族群心理健康支持方案」上路，凡只要是 15 歲至 30 歲的年輕族群，可以有每人 3 次心理諮商服務，目前全台灣總共有 300 多家心理諮商服務機構可以使用該服務。
面對年輕人遇到心理困難出現求助不順，衛福部希望引入更多的資源拉年輕人一把，此次心理健康司推出憂鬱症心理諮商補助的方案，目前8月起將採試辦一年，未來也會視成效評估是否延長。
圖、文／謝承恩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 8 月新制整理包／健保給付肌肉萎縮症、青少年 3 次免費心理門診今日起上路！