「龍城部隊」驚傳中校涉共諜案！疑交付國防秘密 2人羈押禁見
陸軍航空特戰指揮部601旅號稱「龍城部隊」，主要負責負責首都防衛，豈料卻驚傳有現役、退役的校級軍官涉嫌洩漏重大國防秘密給中共；高檢署日前指揮調查局搜索601旅，約談謝姓中校、中間人謝男等人到案說明，並依違反刑法外患罪嫌將謝姓中校等人向法院聲請羈押禁見獲准；另一名涉案的退役少校，則諭令60萬元交保。
記者孫唯容／綜合報導
檢調獲報，桃園龍潭陸軍航特部601旅服役的謝姓中校，疑似洩漏國防機密給中國等境外勢力單位，且在台接觸現役、退役軍人來發展組織，並過透中間人謝男遞交相關情報。
台灣高等檢察署，7月31日調查局清晨兵分多路，搜索航特部601旅等地，約談謝姓中校、謝男等人到案，謝姓中校在庭訊時否認犯行，兩人被認定涉重罪，最終依涉犯刑法外患罪之洩漏或交付國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品罪，以及洩漏或交付國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品於外國或其派遣之人罪，向台灣高等法院聲請羈押禁見謝姓中校、謝男獲准。
此外，本案有包含退役軍人在內等4人，也以被告身分被約談，不過檢調查出，其幕後組織與謝姓中校無關，檢察官訊後諭令新台幣2萬元到60萬元不等金額交保，全案持續擴大偵辦中。