《性騷擾防治法》5大變革！　嚴懲「權勢性騷擾」、避免受害者二次傷害

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性騷擾防治法5大變革 強化保護、嚴懲權勢性騷擾許多性騷擾受害者會因為權力關係、社會氛圍、害怕二次傷害等因素，使申訴、處理過程受到影響，為了讓處理機制更有效、更值得被信賴，這次性騷擾防治法修正了相關規定，強化保護力、場所主人防治責任，並嚴懲「權勢性騷擾」。
衛福部保護服務司表示，這次《性騷擾防治法》修正，有以下5項重大變革，包括：
- 健全各機關性騷擾防治組織：
- 強化場所主人防治義務：
- 增訂保護專章提供友善服務：
此外，相關機關於調查過程中，應視被害人之身心狀況，主動提供或轉介諮詢協談、心理輔導、法律協助、社會福利資源及其他之服務。考量性騷擾事件對被害人恐造成身心創傷，為保護被害人權益，並嚇阻性騷擾行為，明定「權勢性騷擾者可處 1倍至3倍之懲罰性賠償金」。
- 建立可信賴的申訴調查程序：
另外，考量未成年被害人遭遇性騷擾事件可能智慮未臻成熟，為周全保護被害人，特別增訂「性騷擾事件發生時被害人為未成年者，得於成年後3年內提出申訴」。
而為了確保調查能順利進行，增訂進行申訴調查時，行為人及受邀協助調查人的配合業務，及行為人違反時之罰則。
- 以嚴懲有效遏止權勢性騷擾：
簡化性騷擾申訴流程 明訂申訴受理單位由於過去性騷擾受害者常常會因為不了解求助管道，或是對於求助管道易感到混亂、混淆，為進一步提升民眾之求助意願，此次修法除了改善處理機制外，也將申訴流程一併簡化。
衛福部進一步提到，修法後將視行為人身分，明訂相對應的申訴受理單位，分別由政府機關（構）、部隊、學校、直轄市、縣（市）主管機關或警察機關受理，而相關配套措施部分，將強化113專線諮詢功能，以協助民眾初步判斷性騷擾事件適用於「性平三法」何者。
修法後期望能更有效遏止性騷擾事件發生，也能給予受害者更多有效地支持、保護、協助。衛福部也表示，相關單位將於3月8日正式施行前，積極跨部會研修相關授權子法與配套措施，以營造公私協力，及性別暴力零容忍之公眾意識，防治性騷擾事件再次發生，落實民眾在公共場所之人身安全。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58741
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