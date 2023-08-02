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《性騷擾防治法》5大變革！　嚴懲「權勢性騷擾」、避免受害者二次傷害

《性騷擾防治法》5大變革！　嚴懲「權勢性騷擾」、避免受害者二次傷害
《性騷擾防治法》5大變革！　嚴懲「權勢性騷擾」、避免受害者二次傷害

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】今（2023）年國內掀起#MeToo浪潮，政治界、學術界、演藝圈等都頻頻爆出性騷擾事件。在「性騷擾防治法」已建立的情況下，性騷擾事件仍頻傳可見還有更多需改進的空間。

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為了建立有效、友善、可信賴的性騷擾防治處理機制，衛福部保護服務司擬具性騷擾防治法修正草案，經立法院審議，於7月31日三讀通過，預計將於2024年3月8日正式施行。

性騷擾防治法5大變革　強化保護、嚴懲權勢性騷擾

許多性騷擾受害者會因為權力關係、社會氛圍、害怕二次傷害等因素，使申訴、處理過程受到影響，為了讓處理機制更有效、更值得被信賴，這次性騷擾防治法修正了相關規定，強化保護力、場所主人防治責任，並嚴懲「權勢性騷擾」。

衛福部保護服務司表示，這次《性騷擾防治法》修正，有以下5項重大變革，包括：

  • 健全各機關性騷擾防治組織：
中央政府、地方政府將分別設立諮詢會及審議會，且為符合性別主流化政策，並加強申訴調查的可信賴性，特別明訂「應遴聘派學者專家、民間團體等代表，且女性代表不得少於總數二分之一」。

  • 強化場所主人防治義務：
具體規範「場所主人應採取有效的糾正及補救措施」，包含注意被害人安全及隱私保護、協助被害人申訴並保全相關證據、必要時通知警察機關到場處理性騷擾事件，及就其管理之公共場所安全進行檢討與改善，「違者最高可處新臺幣20萬元以下罰鍰」，以此強化公共場所的安全性。

  • 增訂保護專章提供友善服務：
增訂被害人保護專章，明訂「媒體、任何人及因職務或業務知悉或持有足資識別被害人身分資訊者，應嚴加保密，違反者最高可處60萬元以下罰鍰」，以避免性騷擾被害人遭受二次傷害。

此外，相關機關於調查過程中，應視被害人之身心狀況，主動提供或轉介諮詢協談、心理輔導、法律協助、社會福利資源及其他之服務。考量性騷擾事件對被害人恐造成身心創傷，為保護被害人權益，並嚇阻性騷擾行為，明定「權勢性騷擾者可處 1倍至3倍之懲罰性賠償金」。

  • 建立可信賴的申訴調查程序：
將視不同身分、類型之性騷擾事件「延長申訴期限」，如：一般性騷擾事件從1年申訴期限延長至2年，權勢性騷擾事件則延長至3年。

另外，考量未成年被害人遭遇性騷擾事件可能智慮未臻成熟，為周全保護被害人，特別增訂「性騷擾事件發生時被害人為未成年者，得於成年後3年內提出申訴」。

而為了確保調查能順利進行，增訂進行申訴調查時，行為人及受邀協助調查人的配合業務，及行為人違反時之罰則。

  • 以嚴懲有效遏止權勢性騷擾：
特別增訂「對他人為權勢性騷擾者，最高可處60萬元以下罰鍰，而犯權勢性騷擾罪者，可加重其刑至二分之一，並刪除單科罰金之選項」，希望能有效遏止權勢性騷擾行為發生。

簡化性騷擾申訴流程　明訂申訴受理單位

由於過去性騷擾受害者常常會因為不了解求助管道，或是對於求助管道易感到混亂、混淆，為進一步提升民眾之求助意願，此次修法除了改善處理機制外，也將申訴流程一併簡化。

衛福部進一步提到，修法後將視行為人身分，明訂相對應的申訴受理單位，分別由政府機關（構）、部隊、學校、直轄市、縣（市）主管機關或警察機關受理，而相關配套措施部分，將強化113專線諮詢功能，以協助民眾初步判斷性騷擾事件適用於「性平三法」何者。

修法後期望能更有效遏止性騷擾事件發生，也能給予受害者更多有效地支持、保護、協助。衛福部也表示，相關單位將於3月8日正式施行前，積極跨部會研修相關授權子法與配套措施，以營造公私協力，及性別暴力零容忍之公眾意識，防治性騷擾事件再次發生，落實民眾在公共場所之人身安全。

健康醫療網提醒您：尊重身體自主權，勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58741

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