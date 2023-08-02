AI股終於止血！台股早盤跌60點 換超導體概念股發動攻勢
美股四大指數昨（1）日跌多漲少，台北股市今（2）日也走弱，早盤跌60點，來到17152點，但隨後跌幅縮小來到平盤附近。權值王台積電早盤開高走低，一度漲3元，來到569元，但之後來到盤下。而之前遭血洗的AI概念股終於止血，創意跌停打開，緯創跌1%、廣達由黑翻紅，技嘉則漲1%多。另外，超導體題材發酵，讓銅鉛概念股也發動攻勢，第一銅、金益鼎、泰銘都飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數1日上漲71.15點，或0.2%，收35630.68點；那斯達克指數下跌62.11點，或0.43%，收14283.91點；標普500指數下跌12.23點，或0.27%，收4576.73點；費城半導體指數下跌3.42點，或0.09%，收3858.2點。
受到美股影響，台北股市早盤跌60點，來到17152點，但隨後跌幅縮小來到平盤附近。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤開高走低，一度漲3元，來到569元，但之後來到盤下566元的位置。同樣是晶圓代工的聯電小漲，世界先進跌2%，力積電小跌。
其他重要電子股，如聯發科、華碩在平盤附近，鴻海小跌、大立光小漲，南亞科、友達、旺宏、日月光跌1%多，宏碁、和碩、台達電漲逾1%。而AI概念股終於止血，像是創意跌停打開，早盤跌2%後翻紅，緯創跌1%，廣達由黑翻紅漲0.6%，技嘉也漲1%多，其他華興光、景碩、健策、威盛漲1到3%之間，台光電、新興、奇鋐、譜瑞-KY、世芯漲逾1%。
值得注意的是，超導體題材發酵，主要是有韓國論文表示相關技術可讓傳輸電力零耗損，應用範圍包含導電、磁浮列車與高效能電腦，讓今日銅鉛概念股也發動攻勢，第一銅、金益鼎、泰銘都飆漲停。