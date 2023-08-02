本周已貶逾2角！美遭降評美元仍站穩102 新台幣早盤貶破31.6元
國際信評機構惠譽調降美國長期外債信評，美元指數仍站穩102之上，亞洲主要貨幣兌美元續弱，其中日圓兌美元進一步貶破143價位，新台幣兌美元今（2）日早盤也貶破31.6元，一度來到31.612元、貶值9.分，而累計本周新台幣兌美元也貶逾2角。
記者顏真真／台北報導
惠譽信評出手調降美國長期外債信評，從原本的AAA等級降至AA+，市場認為這顯示美國債務帶來的負面影響，也預計未來3年美國財政狀況還會惡化，過去幾次債務上限帶來的風險也是很大的因素，而美元指數也出現震盪，不過，目前仍站穩102之上，來到102.09。
亞洲主要貨幣兌美元今日早盤則續弱，其中日圓進一步貶破143價位，今日早盤來到143.12兌1美元，韓元兌美元也貶在1288.80附近，人民幣中間價也下修至7.1368兌1美元，離岸人民幣兌美元則回升來到7.177附近。
新台幣兌美元今日早盤也續貶，以31.55元、貶值3.2分開出後，在亞幣續弱及台股也跌之下，新台幣進一步貶破31.6元，來到31.612元，貶值9.4分，而本周以來新台幣兌美元也已貶值超過2角，從7月28日收盤價31.39元貶到今日早盤低點31.612元，目前則在31.588元震盪整理，貶值7分，本周累計下來也貶了1.98角。