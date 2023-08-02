法國「7年建軍法」完成立法程序 將捍衛台海航行權納入法案
外交部今（2）日表示，法國總統馬克宏於8月1日正式頒布「7年建軍法」完成立法程序。法案內容包括重申法國身為印太強權，將依據國際海洋法，持續捍衛印太地區自由航行權，尤其是南海及台灣海峽，法國也將是全球首個以立法方式保衛台海自由航行權的主要國家，外交部對此表達高度歡迎。
記者邱新博／台北報導
外交部表示，法國國民議會及參議院分別於今年7月12日及13日就法國「7年建軍法案」（2024-2030 LPM）進行院會辯論及投票，雙雙表決通過史上最高的7年建軍預算共4,133億歐元。法案內容包括重申法國身為印太強權，將依據國際海洋法，持續捍衛印太地區自由航行權，尤其是南海及台灣海峽，以維護該地區的和平與穩定；馬克宏並於8月1日正式頒布「7年建軍法」完成立法程序。
外交部指出，法國國會兩院以具體行動，提案將捍衛台海自由航行權納入建軍法案，並獲法國政府支持。此舉不僅是法國國會首度將台灣納入法案內容，法國更是全球首個以立法方式保衛台海自由航行權的主要國家。外交部對法國國會及政府以實際行動捍衛台海和平與穩定表示高度歡迎與誠摯感謝。
外交部說，法國國防部長勒柯努（Sébastien Lecornu）先前在國民議會就法案進行辯論時曾表示，自冷戰結束後，法國未曾面臨如此多元且多變的安全威脅，包括強權政治再現、複合式威脅、恐怖主義及核擴散的風險等。
面對這些前所未有的安全威脅，法國「7年建軍法」盼透過強化太空、網路、海下作戰等新興領域，以及增加情報、地對空防衛及後備軍人員額等整體預算，強化保衛法國本土及海外屬地的安全，同時增進法國軍力投射及介入的作戰能力。
外交部說明，「7年建軍法」整體預算共計4,133億歐元，創史上新高，並預計於2025年使法國國防預算達到國內生產毛額（GDP）的2%。該法指出法國的印太國防戰略與其跨部會戰略及歐盟印太戰略高度契合，法國作為唯一的歐洲印太國家，為歐盟印太戰略的啟發者及重要支柱。
外交部強調，法國作為印太地區的重要國家，多次在七大工業國集團（G7）元首峰會、雙邊領袖峰會、2+2部長會議等多邊及雙邊場域，重申台海和平與穩定的重要性。本次法國「7年建軍法」納入捍衛台海自由航行權顯示，台海的和平與穩定不僅符合法國的戰略利益，也是維持自由、開放、穩定及繁榮的印太地區不可或缺的一環。台灣作為印太地區負責任的國家，將持續與法國等理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。