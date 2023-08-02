「只盼活到孩子結婚」　5旬婦晚期乳癌積極治療救回一命

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乳癌年輕化 出現腫塊、異常分泌物是警訊黃星華表示，近年乳癌年輕化，不少患者30幾歲就罹癌，收治最年輕患者甚至僅26歲。乳癌年輕化因素包括環境變化導致基因突變、不正確的使用含有荷爾蒙的藥物、高糖高膽固醇飲食、抽菸喝酒、晚生或不生育等因素。
建議有乳癌家族史者、長期服用避孕藥、更年期補充過量荷爾蒙、長期生活習慣不正常、初經早、停經晚、未生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、肥胖、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等女性都應特別注意。
他提醒，一旦摸到乳房有腫塊、乳房皮膚色澤暗沉、表皮粗糙如橘皮、乳暈顏色變化、單側乳頭出現顏色異常分泌物、兩側乳房大小差異加劇等，恐為乳癌警訊，建議盡早就醫檢查。
▲恩主公醫院乳房外科主任黃星華
如何揪出乳癌？ 依不同亞型擬定治療策略
- 乳房X光攝影：政府補助45歲以上未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲且其2親等以內血親曾患有乳癌之婦女每2年1次乳房x光攝影篩檢費用。
- 乳房超音波檢查：非侵入性，利用超音波反射篩檢，需搭配醫師觸診或X光攝影，精準度達8成。
- 乳房核磁共振檢查：目前敏感度最高、精準度佳的檢測。
- 穿刺切片檢查：當影像診斷有高度罹患乳癌機率，透過穿刺切片進一步檢測，取出組織做切片化驗，準確度達99％。
黃星華說明，近年乳癌治療技術發生翻天覆地的變化，早期乳癌以手術為主，近5年隨著分子生物學發展，根據不同亞型擬定治療策略。例如荷爾蒙陽性乳癌可選擇直接動手術，後續以荷爾蒙治療或放療輔助治療；三陰性或標靶陽性乳癌，尤其腫瘤大於2公分、淋巴結受侵犯，則建議做前導性化療，另加上標靶或免疫治療，縮小腫瘤再開刀，可降低5年疾病復發率、提升存活率。
依循國際最新指引 集結多科團隊就近照顧根據衛福部統計，每36分鐘就有1名女性罹患乳癌 。乳癌發生率高，但只要早期發現，透過正規治療，5年整體存活率可高達9成 。
不少癌友認為到大型醫學中心才能得到完善照顧，但黃星華表示，其實區域型醫院與大型醫學中心在醫院架構與治療水準並無太大差異。以恩主公醫院為例，遵循美國國家癌症資訊網（NCCN）與臨床腫瘤醫學會（ASCO）、歐洲腫瘤學學會（ESMO）三大國際最新治療指引，已可處理9成乳癌患者狀況。前院長吳志雄本身也是乳癌專家，因此恩主公醫院的目標是成為桃園地區乳癌治療中心。而且患者就近到區域型醫院就診，可省卻舟車勞頓、排隊檢查之時間，減緩體力消耗更能好好休養。
三總出身的黃星華擁有逾20年治療乳癌經驗，收治過數百位女性癌友。團隊成員包括乳房外科、腫瘤科、放射科、個管師、護理部等，提供癌友多方面照顧。他表示，現今治療技術與藥物日異月新，癌友保持正常作息、健康飲食，適度運動，都有助於維持體能、應對化療。也呼籲女性及早檢查與治療，別因年輕而忽視乳癌風險，高風險族群於20-23歲即可進行超音波檢查，及早揪出乳癌並治療，預後會比晚期確診來的更佳。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58730
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