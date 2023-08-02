共和黨總統參選人痛批起訴川普「不公平」 僅前副總統彭斯支持
美國前總統川普（Donald Trump）因涉嫌在2020年總統大選後推翻選舉結果，8月1日遭美國聯邦大陪審團起訴4項罪名，共和黨兩名2024年總統大選參選人批評起訴決定，認為此舉對川普並不公平。
國際中心楊雅婷／綜合報導
44歲的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）被視為共和黨明日之星，也是川普再次參選總統的最大勁敵。他在推特（Twitter）發文為川普叫屈，暗示國家的陪審團對川普並不公平。他指出，如果他當上總統，將會結束「把政府武器化」的行徑，並且撤換聯邦調查局局長，「以保證美國人擁有公正的司法標準」。
另一名表態投入共和黨總統初選的37歲知名生技創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）表示，陪審團對川普的指控是「非美國式的」，如果他當選會特赦川普，他認為2021年1月6日攻擊國會事件和川普無關。
由於川普的支持者佔共和黨選民約三分之一，外媒分析指出，這讓其他候選人必須妥善處理川普相關議題，以爭取「川粉」的選票。目前為止，支持司法起訴川普的，只有川普擔任總統時的副手、前副總統彭斯（Mike Pence），他表示「任何把自己置於憲法之上的人都不應該成為美國總統」。彭斯在6月7日正式宣布投入共和黨總統初選，爭取2024美國總統大位。