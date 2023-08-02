中國暴雨災情慘！北京「最貴」悉曇酒店遭沖毀　房客求救：想回家

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門頭溝區一帶7月31日平均降雨超過400毫米，山區緊急疏散5000人左右。此外，當地的永定河水位暴漲，淹沒部分道路，一些房屋和車輛被沖走。
其中自去年4月30日開始試營運的悉曇酒店也躲不過洪水肆虐，網傳照片顯示，酒店設施面目全非，內部和景觀區全被沖壞，雜物、樹木、淤泥佈滿一地，木製棧橋上還有墜落的石塊，水也都變成了泥黃色，露天無邊際泳池也寧逆不堪。
31日晚間，有房客在社群媒體求救，稱自己在北京悉曇酒店，「有人來救我嗎？」，該名旅客表示，「由於北京大暴雨，路已經被山洪沖垮，我的車不知道是被淹還是被沖走，目前酒店裏的情況，沒信號，沒電，沒熱水！想回家。」
在被暴雨摧殘之後，悉曇酒店已經下架在攜程等OTA平台全線的房源。所幸媒體後續聯絡到酒店工作人員，目前當地通訊已恢復，酒店內人員正在撤離。
據介紹，悉曇酒店位於京西門頭溝潭柘寺附近有千年歷史的陽坡元村內，佔地約2萬平方公尺，以山景、園景和全景為賣點，景觀更由日本造園大師野村勘治設計，耗時8年斥資數億完成，是華北地區唯一的羅萊夏朵聯盟成員。悉曇酒店才開始營業，就被稱為是「京郊頂奢天花板」，房價從6000到上萬元人民幣不等。