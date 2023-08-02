AI股助陣虧損回補！勞動基金上半年狂賺4700億、勞工分紅2.4萬

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以有效帳戶約1,251萬勞工計算，每位勞工帳上平均分紅約2.4萬元，但勞動基金運用局提醒，個別勞工退休金的提繳年限、每月提繳金額不同，今年度分配收益還得受下半年投資績效影響，每位勞工實際分配到的收益並不相同。
另外，舊制勞退基金規模為9,988億元，收益率10.00%；勞保基金規模為8,631億元，收益率10.01%。加上國民年金保險基金規模為5,023億元，收益率為9.54%，農民退休基金規模為110億元，收益率為7.73%，整體管理規模達6兆3,781億元，收益率為8.66%。
勞動基金運用局指出，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健之投資收益。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（102年至112年6月）平均報酬率為4.99%，國保基金近10年多（102年至112年6月）平均報酬率為5.29%，長期投資績效穩健。
勞動基金運用局說，目前全球通貨膨脹壓力已逐步趨緩，然而各國緊縮貨幣政策對經濟成長影響仍持續發酵，在終端消費需求疲弱下，製造業仍面臨庫存去化壓力，尤其歐洲及中國大陸經濟復甦力道放緩，也將持續影響未來全球經濟復甦力道及金融市場表現，以7月來看，股債仍是上行格局，只是國內外上漲幅度不一樣，初步看好7月收益持續成長，有機會續賺上千億元，將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產以分散投資風險，提升基金長期投資效益。