台灣「肺鱗癌」健保治療落後國際　各界籲放寬給付條件避免「同癌不同命」

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晚期肺鱗癌治療選擇少 免疫藥物給付條件嚴苛肺癌是各癌別中死亡率最高的癌症，由於肺癌早期症狀不明顯，多數病人診斷後多為晚期肺癌。台灣胸腔暨重症加護醫學會肺腫瘤委員會副召集人何肇基醫師表示，對於局部晚期肺癌患者目前同步化放療（CCRT）合併免疫療法是最新治療指引，但已經轉移的晚期肺癌則須用化療、標靶治療、免疫療法等治療。
不過，傳統化療有抗藥性、效果不佳、副作用大等問題，使用標靶藥需先做基因檢測，若驅動基因突變為「陽性」健保才有給付；若為「陰性者」則須進一步檢測PD-L1（免疫治療標的）作為使用免疫療法的評估指標，當PD-L1≧50%健保才會有條件給付單用免疫藥物，若是PD-L1≦50%則需自費使用免疫藥物。
何肇基醫師提到，肺鱗癌（鱗狀上皮細胞肺癌）大多數都沒有基因突變，而且有8成患者PD-L1≦50%完全無法使用健保給付的免疫藥物，而PD-L1≧50%的患者若第一線化療無法使用或是化療失敗才可第二線「單用」免疫藥物。
健保治療未進步 病友盼放寬條件台灣肺鱗癌健保給付治療仍以化療為主，而且僅給付單用免疫藥物。但美國癌症治療指引已將免疫藥物列為一線治療建議，而且化療搭配免疫的治療效果比單用免疫或化療好，英國、加拿大、澳洲、日本、韓國等國都已全面給付化療合併免疫。
台灣胸腔暨重症加護醫學會王鶴健理事長表示，現在肺鱗癌已經有更好的治療選擇，希望健保可以放寬讓更多病人能接受免疫治療。
而身為肺鱗癌病友的48歲賴先生也提到，自己一開始用化療副作用大，在醫師建議下使用免疫療法，但這是因為自己剛好有商業保險可以負擔費用，不然免疫治療2週就要打1次，1次就要15萬根本不可能用，很多病友也都因經濟問題而放棄，使用化療又常有抗藥，治療過程就是反覆抗藥換藥，最後沒藥可用。
「同病不同命」是晚期肺癌的治療窘境，尤其晚期肺鱗癌治療選擇又更加受限有如治療孤兒。賴先生表示，肺鱗癌的治療選擇不多，健保應盡早放寬癌症免疫藥物的給付，幫助經濟弱勢的患者有活下去的機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58748
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