百年糕餅老店推蛋黃酥！蛋黃加琴酒舒肥升級 貓茶町有最黑蛋黃酥
國人到底有多愛吃蛋黃酥？不光是年年造成秒殺搶購的陳耀訓，還有世界麵包冠軍吳寶春與王鵬傑，同樣中秋檔期都推蛋黃酥，而百年老店也沒忘記這個市場商機。創立於1867年的百年老店品牌「郭元益」去年首度推出頂級蛋黃酥與「FOR YOU」伴手禮盒，帶動千元以上伴手禮盒成長三倍，今年原料與製程再升級，頂級蛋黃酥禮盒售價600元/8入。另外，號稱「全台最黑蛋黃酥」的貓茶町「鐵觀音茶金蛋黃酥」今年也再度推出，另還有加入松露版本與貼上金箔版本。
記者葉盛耀/綜合報導
郭元益今年原料與製程再升級，40天紅土醃漬蛋黃以葡萄籽油、台灣在地的合力酒廠 （Holy Distillery）專屬特調蒸餾琴酒舒肥與低溫熟成30小時，最後再以炙燒、琴酒帶出蛋黃香氣，滑潤軟心蛋黃口感，與手工桿製27層疊酥餅皮，及甜而不膩的手工熬製烏豆沙內餡，堆疊出豐富口感層次，風味細膩，使用食材嚴選日本北海道煉瓦小麥麵粉、法國溫泉鹽、日本海藻糖、歐洲進口發酵奶油、屏東萬丹契作高雄9號紅豆，期望以精品級規格創造蛋黃酥口味的不同想像。
由時裝品牌APUJAN詹朴操刀的設計師糕餅禮盒「FOR YOU」也帶來嶄新樣貌，質感大氣的雙層木盒，採紐西蘭松木製作，裝盛純手工及時間淬鍊而成的升級版頂級蛋黃酥之外，組合內容也一口氣增添郭元益最受歡迎的「鳳梨奶黃酥、冰沙餡餅、京饌玉露酥」等郭元益百年經典酥皮系列，加上郭元益融合中西式糕餅技法與頂級食材的花千層、日本柚香佐文山包種茶蛋糕等糕點，一盒滿足所有口味需求。不僅內容更豐富，新款郭元益「FOR YOU-花」禮盒，售價1490元/18入。另也有純粹蛋黃酥的頂級蛋黃酥禮盒，售價600元/8入。
另外，「全台最黑蛋黃酥」稱號的貓茶町「鐵觀音茶金蛋黃酥」，去年首賣後今年也再度推出，今年不僅皮色依舊是全台最黑，在鐵觀音茶酥皮比例升級與烘烤溫控相互調節下，將挑戰最具茶香與皮酥口感最佳蛋黃酥。
此外，今年更將與松露入餡入料，推出全台唯一、品牌獨創「鐵觀音茶金松露蛋黃酥」新品，選用擁有百年悠久歷史麵粉廠法國巴黎大磨坊GRANDS MOULINS PARIS所製成麵包等級專用麵粉與紐西蘭無水奶油，並選用紅雲豆與貓空茶農產出鐵觀音茶，融合烏豆沙餡。此外，還有屏東大武山下23天醃漬的紅土鴨蛋，還加60％橙皮酒醃漬長達一天，帶淡淡橙酒香，另外，還可選擇金箔點綴版本，更顯矜貴。
今年貓茶町「鐵觀音茶金蛋黃酥」系列共有3款禮盒可選擇，最低則為「鐵觀音茶金璀璨禮盒」，9入(含1顆金箔版本)原價810元 ，8/15前預購特價690元、9/15前預購特價730元。 即日起~9/15於品牌官網、粉絲團、LINE@、創始店、民生店展開預購，於限定時間內預購可享不同超值優惠。