MLB／太空人Valdez投出無安打比賽！僅花93球寫下超猛紀錄
美國職棒大聯盟（MLB）休斯頓太空人隊先發左投Framber Valdez投出無安打比賽！今（2）日對戰克利夫蘭守護者隊的比賽中，Valdez用了93球完投9局，送出7次三振，僅在5局上投出一次保送，率太空人2:0擊敗守護者，也收下本季第9勝。
記者路皓惟/綜合報導
Valde是繼洋基Domingo German6月28日對陣運動家，以及底特律老虎隊7月8日3名投手合力演出無安打，本季第3位投無安打比賽的投手。
另外，Valdez的這場無安打比賽，是太空人隊史上的第16場，也是太空人隊史第一位完成無安打比賽的右投手。
此戰Valdez用球數非常精簡，只投了93顆球就完成無安打比賽，根據ESPN Stats & Information數據，在無安打比賽的歷史中用球數排第3少，也是自David Cone在1999年以88球投出無安打比賽中以來的最少用球數。
徹底被壓制的守護者，僅靠5局上的Oscar Gonzalez保送上壘，而太空人則是在3局下首開紀錄，Kyle Tucker適時安打，一棒打回2分，在Valdez如此優異的表現之下，也足夠贏得這場比賽。