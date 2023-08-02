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台南人等不到颱風大雨！水利署：卡努降雨量挹注不會比杜蘇芮多

▲颱風卡努接近，水利署估計，卡努能為台南帶來的降雨量不會比杜蘇芮多，盼能讓曾文水庫蓄水率提升至25%。（圖／NOWnews資料照）
▲颱風卡努接近，水利署估計，卡努能為台南帶來的降雨量不會比杜蘇芮多，盼能讓曾文水庫蓄水率提升至25%。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

颱風卡努逐漸接近，除了關注颱風警報與是否停班停課外，外界關切此次颱風能否為台南地區帶來更多的降雨量？前一號颱風杜蘇芮雨量雖不如預期樂觀，但仍使曾文水庫蓄水破億噸、達2成滿，水利署發言人王藝峰接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，照颱風卡努目前的行徑路線與強度來看，能為台南帶來的降雨量並不會比杜蘇芮還多，盼卡努能讓曾文水庫蓄水率提升至25%。

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中央氣象局說明，卡努颱風將於明（3）日逼近準備轉向、週五（4日）速度放慢北轉、週六（5日）漸漸遠離，由於卡努颱風北轉的時間點較晚、位置偏西，颱風暴風圈有機率接觸到東北角地區，氣象局可能在今日下午至傍晚發布陸上警報。

經濟部昨（1）日已開設緊急應變小組二級，指出卡努颱風可能對台灣東北部、北部影響較大，接續西南季風降雨將持續影響台灣西部地區，水利署已請各河川局對易致災防汛熱點再次確認應變部署，並提醒縣市政府注意滯洪池預先放空，抽水站預降水位，淹水熱區如涵洞地下道交通管制。

另外，由於除了曾文-烏山頭水庫以外，其餘大部分水庫多處高水位，水利署已針對各水庫強化高濁度的供水調度及防洪蓄水應變，務必提高警覺性與機動性。

颱風將至，外界關切降雨量是否能對台南水情有所幫助？水利署發言人王藝峰表示，杜蘇芮颱風帶來的雨量雖然不如原本預估那樣樂觀，但仍為曾文-烏山頭水庫帶來一些進帳，加上台南市於7月30日下午迎來一陣暴雨，目前曾文水庫蓄水破億噸達2成滿。

王藝峰指出，照颱風卡努目前的行徑路線與強度來看，能為台南帶來的降雨量不會比杜蘇芮還多，但多少也會有所挹注，杜蘇芮幫助曾文水庫蓄水率從原本的低檔到20%以上，盼卡努能讓其上升至25%。

整體而言，台南與嘉義地區的供水到年底前應該都是穩定無虞，但為了要因應明年一期作的春耕用水，故燈號仍維持「減壓供水」黃燈，目前正處颱風季，未來近幾月仍有機會有更多雨量挹注。
 

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