財經小辭典／銅鉛概念股瘋狂飆漲停　「超導體」會接棒AI變新星？

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其韓國研究團隊的作者包括量子能源研究所代表李碩裴（音譯）與高麗大學研究教授權英完（音譯）、漢陽大學榮譽教授吳根浩（音譯），以及曾任職於韓國電子通信研究院（ETRI）的金賢卓（音譯）博士等。論文發表的LK-99合成材料主要為黃鉛礦、磷化亞銅等，為鉛磷灰石稍加變動的六方結構，研究稱它能在400 K（127 °C）以下環境中作為超導體。
若此技術可行，那麼未來可應用在導電、磁浮列車與高效能電腦上，甚至可以解決能源耗損與缺電的狀況。以磁浮列車來說，可以在沒有阻力的情況下移動，超導磁體能不損失能量來支撐磁浮列車，且整個過程也不會過熱。
其實，科學家在1911年就首次發現超導現象，但只有部分物體在極低溫度零下100度、200度下才能實現，或是高於大氣壓力10萬倍的極端高壓下才能運作。科學家多年來也嘗試如何「相對提高」溫度來實現超導體現象，但無論怎麼實驗似乎「最高溫」仍在攝氏零下70度以下，因此韓國研究團隊宣稱的常溫常壓下達到零電阻遭到許多人質疑。
國際期刊「科學」（Science）隨即刊出回應認為「論文仍缺少細部內容，物理學者抱持懷疑」，就連原本的論文部分作者隨後接受訪問都說團隊未準備好發表，其中也有些缺陷，是其他成員擅自發布。
而其他實驗室，如美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）以超級電腦運算指出LK-99出現的超導現象之溫度確實有比既有的超導體溫度都來得高，意思是該理論似乎可行，但強調必須要再次對此實際驗證。另外，中國大陸華中科技大學材料學院的學生也發出影片，宣布復現了LK-99，初步更證實有「抗磁性」，但還未測最重要的電阻。
消息一出，專門從事電力系統和超導線的設計製造的能源技術公司美國超導公司（American Superconductor）股價一度大漲140%，但其實該公司只是「沾上邊」產品確實包含高溫超導體，但與室溫或常溫新技術的超導體並不相關。
而台股鉛銅概念股近日也開始發動攻勢、搶先發酵，包括第一銅、金益鼎、泰銘、太空梭今日早盤通通飆漲停，帶動其他大山、華榮、大亞也紅通通漲9%以上，華新漲幅也有6%以上。
啟發投顧分析師陳立委接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，如果此技術真的可行，將有望成為接棒AI股的明日之星，但由於該論文技術還存在許多問題，因此主要還是短期的話題與題材，提醒投資人特別留意。另外也有法人認為，該技術對於鉛銅的採用是否增加並沒有明確的說明，因此只是短期的熱門題材股。