輟學拯救破產家庭！21歲肌肉帥哥從第一學府退學　新加坡開餐廳

馬克指出自己生活和成長都在新加坡，全家在新加坡住了19年，自己過去是學生，完全沒有經營飯店餐飲業（F&B）的經驗，因此需要廣大網友的回饋，未來他會將餐廳的決策都錄下來並上傳到網路。有網友看到後說：「很欣賞男子的誠實，會前去支持。」、「這週末便去吃！」、「加油！你一定可以拯救家庭免於破產。」馬克表示餐廳價位落在一道菜15新幣至30新幣間（約等同於新台幣355元至710元），在第一支影片的隔天，他也立刻上傳更新菜單的影片，並感謝網友的熱烈支持。他在影片中親自示範製作傳統的斯拉夫餃子，並展示製作過程。只見他從擀麵團開始，做好餃子後，再加入蔬菜拌炒，最終加上濃稠的起司，看起來相當美味。