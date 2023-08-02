輟學拯救破產家庭！21歲肌肉帥哥從第一學府退學　新加坡開餐廳

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馬克指出自己生活和成長都在新加坡，全家在新加坡住了19年，自己過去是學生，完全沒有經營飯店餐飲業（F&B）的經驗，因此需要廣大網友的回饋，未來他會將餐廳的決策都錄下來並上傳到網路。有網友看到後說：「很欣賞男子的誠實，會前去支持。」、「這週末便去吃！」、「加油！你一定可以拯救家庭免於破產。」
@kapitansingaporeJoin me to save my dad’s restaurant. 📍KAPITAN - Maxwell Chambers, 01-05, Singapore 069115 #fyp #firstvideo #slavic
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馬克表示餐廳價位落在一道菜15新幣至30新幣間（約等同於新台幣355元至710元），在第一支影片的隔天，他也立刻上傳更新菜單的影片，並感謝網友的熱烈支持。他在影片中親自示範製作傳統的斯拉夫餃子，並展示製作過程。只見他從擀麵團開始，做好餃子後，再加入蔬菜拌炒，最終加上濃稠的起司，看起來相當美味。
在最新的影片中，他則透露這家餐廳一個月的經營費用是5萬美金（約等同於新台幣150萬元），雖然片頭他採取社群平台上流行的採訪影片方式〈請問你一個月租金多少？〉，並回答5萬美金，讓採訪者驚呼他很有錢，隨後馬克也指出實際餐廳的租金和水電費用落在1萬4千元美金（約等同於新台幣42萬元），其他支出則為食材、員工薪資、繳納銀行貸款和雜支，總共5萬美金。他並表示自己家庭破產了，每個月費用入不敷出，並帶大家參觀餐廳，期盼大眾能前來支持。
@kapitansingaporeComment if you guys would try these ang moh dumplings! I’ll be sharing more about slavic cuisine soon so follow along for the journey :) #fyp #slavic #cooking
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@kapitansingaporeI dont actually live in the restaurant for those of you wondering 🥸 #fyp #howmuchdoyoupayforrent #slavic
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