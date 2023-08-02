陸軍航特部中校涉共諜案遭羈押禁見 國防部譴責：出賣國家人民
負責守衛首都的陸軍航空特戰指揮部601旅，驚爆共諜案，現役、退役校級軍官涉嫌將國防秘密洩漏給中國，調查局桃園市調查處前天搜索後，已將謝姓中校及與其接頭的謝姓民眾2人聲押禁見獲准。國防部今（2）日對此表示，痛心並嚴厲譴責。
記者呂炯昌／台北報導
駐地在桃園市龍潭區的陸軍航特部601旅有「龍城部隊」之稱，配備AH-64E阿帕契攻擊直升機與UH-60M黑鷹直升機，肩負防守北台灣領土重要責任，漢光39號演習上週才剛結束，如今卻爆發洩密案。檢調接獲軍方通報，該旅現役謝姓中校涉嫌洩漏國防秘密給疑似中共等境外勢力單位，並疑似在台接觸現役、退役軍人來發展組織，疑似將相關情報交給中間人謝男。
高檢署7月31日指揮法務部調查局桃園市調查處等單位，執行搜索航特部601旅等地，並約談謝姓中校、謝男等人到案說明。除了2人遭聲押獲准之外，另名涉案的退役少校，被諭令60萬元交保；另外，有3名民眾也涉及此案，2人各諭令2萬元交保、1人以5萬元交保。
國防部今日表示，媒體報導謝姓中校等人涉嫌遭中共吸收，刺探蒐情，為國防部與國安單位接獲檢舉，共同實施反情報調查，掌握具體違法事證，函請司法機關依法偵辦。對於少數不肖人員，違背守土衛國職責，涉犯此類出賣國家人民罪行，國防部感到痛心並嚴厲譴責。
國防部強調，面對中共對我滲透吸收，國軍持恆強化反情報教育，提升安全警覺；同時嚴密各項保密作業，妥採損害管控作為，並鏈結國安聯防，確維整體安全與人員純淨。