六都7月買賣移轉棟數出爐！青埔特區發威 中壢破千棟帶旺桃園
六都今年7月的買賣移轉棟數出爐！六都合計1萬9876棟，呈現月減年增情勢。其中，7月桃園市買賣移轉3857棟，寫下今年單月新高，專家揭最大推手為中壢的青埔特區，Q2中後期有「潤隆國家大院」、「宜誠世界極」取得使用執照，帶旺中壢區爆出1022棟大量。
記者鄭妤安／台北報導
六都今年7月的買賣移轉棟數公佈，六都合計1萬9876棟，月減2.4%，年增7.6%，呈現月減年增情勢。六都買賣移轉棟數分別為，台北2268棟，月減8.7%，年減0.2%；新北4891棟，月減7.1%，年增4.1%；桃園3857棟，月增14.6%，年增9%；台中3880棟，月減13.3%，年增12.4%；台南1834棟，月增10.1%，年減0.1%；高雄3146棟，月增1.4%，年增17.4%
其中，7月桃園市買賣移轉3857棟，寫下今年單月新高，並以月增14.6%勇冠六都。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，爆出1022棟大量的中壢區是最大推手，中壢的青埔特區，Q2中後期有「潤隆國家大院」、「宜誠世界極」取得使用執照，兩大重案有逾1200戶量體陸續交屋。
加上青埔特區近年機能成熟，對自住客的吸引力愈來愈大，尤其是高鐵特區外圍的都計外2字頭新成屋，既可享有特區機能，又能以相對親民的價格入手，交易表現穩定，使中壢7月繳出亮眼成績，並帶旺桃園市整體量能。