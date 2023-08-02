哺乳餵滿6個月者僅4.9%！　許孟哲夫妻呼籲哺乳好處

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國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，以6個月以下母乳哺育率為例，疫情前後就落差極大，從疫情前的37.9%跌到28.7%，主要原因為疫情在攪局，不少媽媽擔心餵母乳導致染疫，以及疫情期間醫院中斷母嬰同室等措施也有關。
依WHO建議 四大策略鼓勵哺育母乳根據世界衛生組織（WHO）建議「嬰兒純母乳哺育6個月，其後添加適當的副食品，持續哺育母乳至2歲或2歲以上」。國建署透過政府、醫療體系、職場及社區（家庭）等共同保護、促進及支持母乳哺育，提升哺乳友善環境。
一、母乳哺育相關法令－公共場所母乳哺育條例 隨時哺乳自在餵保障媽媽與寶寶於公共場所母乳哺育的權利，任何人不得禁止、驅離或妨礙，讓媽媽與寶寶可以隨時自在哺乳；為方便媽咪哺乳，要求一些較大面積的特定公共場所，應設置哺集乳室，截至111年底全國總計已有3,953處。
二、醫療機構－母嬰親善院所 幫助媽媽順利哺乳111年母乳哺育率調查結果顯示，有9成以上的媽媽想要哺餵母乳。目前台灣共有165家母嬰親善醫療院，讓孕媽咪在生產前可獲得完整母乳哺育資訊，在生產後醫護人員也會立即提供媽媽正確哺乳及餵食指導，並且在出院之後，提供24小時諮詢電話，隨時解決媽媽們哺乳問題。
三、職場－性別工作平等法 職場哺乳有保障據109年母乳哺育率調查結果，8成媽媽表示工作場所支持餵母乳及集乳，國健署持續與勞動部共同宣導「營造友善職場哺乳環境」，請各職場雇主落實執行性別工作平等法及勞動基準法規定，讓職場哺乳婦女在規定之休息時間外，給予每日60分鐘哺集乳時間。另勞動部對於企業設置哺集乳室亦提供經費補助。
四、社區（家庭）－多元管道支持 哺乳能持續研究顯示家人和伴侶的支持，能增加純母乳哺育及成功持續母乳哺育，國健署110-111年發展家人支持系列影片，以營造成功家庭支持網絡。各縣市衛生局及醫療院所成立哺乳志工與支持團體，提供媽媽哺乳過程中的同理與支持。
許孟哲、趙孟姿夫妻號召全民響應 抽獎活動開跑趙孟姿與許孟哲夫妻帶著哺餵母乳長達3年的2個寶貝一同亮相，並分享哺餵母乳的好處。趙孟姿表示：「對小朋友的抗體是無可取代的好，那時候剛好又疫情，所以我覺得在那個時間點，會讓我更堅決要好好的哺餵母乳。」而且藉由和寶寶親密的互動，也帶給自己幸福感，所以就持續從大寶餵到二寶。她也害羞透露，曾在工作時遇到塞奶，情急之下只好請老公「幫忙吸」才得以疏通。
許孟哲分享，自己其實並不是「幫忙」照顧孩子，而是夫妻兩人「一起」照顧孩子，爸爸沒辦法哺餵母乳，因此從旁減輕媽媽的負擔，就是最好的支持方式。
國健署署長吳昭軍呼籲社會各界共同努力，支持媽媽哺餵母乳，讓有意願哺乳的媽咪隨心所願，順利哺乳達陣。為響應國際母乳週，「整座城市 都可以是哺乳室」抽獎活動正式開跑。孕產婦關懷網站（https://mammy.hpa.gov.tw）及孕產婦免費關懷專線0800-870-870，皆提供媽媽及爸爸支持及諮詢哺乳與育兒相關問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58742
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