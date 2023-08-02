「包租代管4.0」強化長者換居 房東享3大減免、3大優惠、3大服務
為緩解政府興建社會住宅量能不足問題，並同時運用民間住宅資源，鼓勵房東釋出房屋，交給政府委託租賃業者進行管理。「社宅包租代管4.0」計劃今（2）日起宣布將陸續開辦，強化長者包租代管租賃服務，並放寬長者跨縣市換居，3年時間目標增加達8萬戶。
記者翁子竣／台北報導
社宅包租代管第1期計劃於106年六都舉辦、108年舉辦第2期採中央、地方並行，除六都外再擴及15縣市共同辦理，新增1萬4527戶、110年舉辦第3期增加5萬3501戶，累計總戶數達7萬3185戶、持續出租中5萬3754戶。112年陸續開辦第4期計劃，力拼3年達成8萬戶目標。
房東可享有房屋稅、地價稅、租金所得稅等3稅減免，租金所得稅每月免稅額1.5萬元，另給予公證費、修繕費與保險費補助，以及3年專人服務保證。
至於辦理所需準備與對象？房東可向出租住宅所在地之租賃業者申請，並備妥申請書、身分證影本與建物文件；房客部分，則可向承租住宅所在地租賃業者申請，備妥申請書、身分證影本，與全戶戶籍謄本等相關文件。
有意辦理房東及民眾，可撥打六都及基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣等地方政府市民專線，或撥打中央國家住宅及都市更新中心市話（02-21006300轉2租賃組）查詢。