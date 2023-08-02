強降雨襲北京當局又洩洪　導致水患災情慘重

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與此同時，中國國家防汛抗旱總指揮部卻決定，8月1日凌晨向河北和天津部分地區洩洪，其中包括天津靜海、西青區和河北涿州。
中國環境保護組織公眾與環境研究中心（IPE）主任馬軍說，洩洪勢必損及相關地區居民的身家，呼籲政府需採市場化措施，例如財產保險等，減少洩洪之後的災損。
澳洲國立大學（The Australian National University）自然科學學院博士後研究員許洪章則對洩洪的規模感到擔憂，並說中國政府需控制洩洪的流量，避免下游人民的生命和財產安全受威脅。
許洪章另分析，北京近年致力於建置海綿城市的洪水管理系統，原始設想是既可避免洪災，又能有效收集雨水並補充地下水，如今經實際驗證，證明這個策略不太好，因它無法應對暴雨導致的洪災。
這位專家另舉河南鄭州的前車之鑑，凸顯北京並未記取教訓。
2021年7月17日至23日，中國河南出現歷來罕見的特大暴雨而引發水患，造成398人死亡和失蹤，直接經濟損失達人民幣1200億元（約新台幣5290億元）。
此前當局曾於2016年宣布，鄭州是河南省的海綿城市試點城市，並於2018年1月公布「鄭州市海綿城市專項規劃（2017-2030年）」，至於這回重災區北京郊區門頭溝則於2019年啟動「海綿城市專項規劃」。
許洪章表示：「其實鄭州那個時候就已經提了一個醒，因為鄭州也在30個海綿城市設計的名單裡面。」而且海綿城市的構思並非排水優先，而是強調利用環保措施收集排水。
他說，最大問題就是因氣候變遷而生成的颱風或強降雨災害日益頻繁，並且越來越強烈，海綿城市就是不太好的想法。
許洪章指出：「如果說不對海綿城市政策進行一些修正，增強應對極端天氣的能力，可能會有更多這種事情發生。」（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1120802