越南籍飛行員向民眾分享反賄選、斷黑金 現身台東熱氣球嘉年華
移民署南區事務大隊台東縣服務站於今（2日）在台東國際熱氣球嘉年華活動現場，與外籍飛行員向在場民眾宣導「不買票、不賣票、要檢舉」，呼籲全民一起反賄選、斷黑金。賄選的樣態包含免費的旅遊，或是假借各種名義並贈送禮品等，過程中越南籍飛行員阮阿堅以簡單的中文向遊客宣導，將反賄標語布置在攤位明顯處，讓更多民眾可以看見，以了解賄選的陷阱。
國際中心賴正琳／綜合報導
飛行員及遊客現場共同繪製反賄海報，並以有獎問答方式與民眾互動，讓民眾在貼近生活的案例中，了解賄選的樣態、形式及檢舉方式等，由北部來到現場的民眾陳小姐說，之前只知道買、賣票算是賄選，今天才知道原來還包含其他以勞務取代財物或是幽靈人口等行為也算是賄選，也會更加小心，以防誤入陷阱。
台東縣服務站主任林明道表示，賄選方式千萬種，更需要全國民眾一同努力，維護乾淨清廉的民主選舉環境，淨化選風，希望透過這次宣導，以減少民眾誤觸賄選法網的風險；如發現類似情事，請撥打檢舉專線0800-024-099遏止賄選，由你我做起。另外近年各種詐騙層出不窮，呼籲民眾不要相信來路不明的投資管道，有任何疑問都請立即撥打165反詐騙專線查證。