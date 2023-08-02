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2024總統大選戰情膠著！賴侯柯曾執政縣市「本命區」支持度都下滑

▲根據民調結果，前台北市長、民眾黨主席柯文哲在「台北市」支持度下滑，甚至還低於全國平均。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
▲根據民調結果，前台北市長、民眾黨主席柯文哲在「台北市」支持度下滑，甚至還低於全國平均。（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）

記者林莞茜／綜合報導

2024總統選舉三腳督，國民黨日前於全代會上，正式提名參選人為侯友宜，而根據民調數據顯示，原本位居第三的侯友宜，與前期結果相比並無下滑，甚至還微幅增加了0.09%，反而是柯文哲呈下跌，尤其在他「本命區」的台北市，支持度竟還低於全國平均。

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▲2024總統大選，《Newtalk》8月最新民調。（圖／Newtalk新頭殼）
▲2024總統大選，《Newtalk》8月最新民調。（圖／Newtalk新頭殼）
由《Newtalk》新聞網站透過手機電話，於7月31日12時至8月1日12時，隨機發送簡訊進行2024總統大選民調，結果顯示，民進黨參選人賴清德支持度33.5 %、民眾黨參選人柯文哲支持度29.57 %、國民黨參選人侯友宜支持度為21.4 %。若與《Newtalk》 7月4日民調比較，賴清德支持度微幅上漲0.73%、柯文哲下跌1.17%、侯友宜則微幅增加了0.09%。

若細分六都支持度來看，這三位參選人都因分別擔任過地方縣市首長，讓曾執政縣市的支持度備受關注，然根據民調結果，3人在曾執政過的縣市中，支持度都下滑，尤以柯文哲在台北市部分下滑7.88%最多，甚至還低於全國平均。

而新北市長侯友宜，在新北市的支持度雖然仍高於全國平均，但若跟上期相比，此次下滑2.65%，賴清德和柯文哲都各有微幅上揚。

至於被封為「賴神」的前台南市長賴清德，在台南市支持度40%，和上期相比，也下滑了3.2%，反而是柯文哲緊追在後，本期支持度增了4.87%。

▲2024總統大選，《Newtalk》8月最新民調。（圖／Newtalk新頭殼）
▲2024總統大選，《Newtalk》8月最新民調。（圖／Newtalk新頭殼）

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