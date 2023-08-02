MLB／太空人值得換回40歲王牌Verlander！將是拚二連霸關鍵
美國職棒大聯盟（MLB）交易大限今（2）日截止，休士頓太空人從紐約大都會換回40歲王牌Justin Verlander，為太空人輪值帶來了強大的力量，因為這支衛冕軍萬萬沒想到本季先發輪值面臨嚴重傷兵問題，尤其少了Verlander之後更是雪上加霜。這回雙方再續前緣，太空人不只要拉下美聯西區龍頭遊騎兵，更要爭取世界大賽二連霸。
記者路皓惟/綜合報導
去年太空人贏得世界大賽冠軍之後，決定讓Verlander走人，但本季太空人先發輪值因傷兵問題遭受重創，Luis Garcia、Lance McCullers Jr.和José Urquidy都因肘部或肩部傷勢無法為球隊貢獻，導致太空人迫切需要一個能夠穩定輪值的力量，而Verlander就是這個力量。
根據美媒SportsLine的數據預測模型，Verlander重返老東家之後，太空人的冠軍機率也增加近兩個百分點，從14.3%增加至16.1%。在專家看來，絕對值得太空人犧牲Drew Gilbert、Ryan Clifford兩名外野潛力來換取這位王牌。
即便Verlander已年過40歲，但他的表現依然是高於聯盟平均的頂級投手，本季16場先發，主投94.1局送出81次三振，繳出6勝5敗、防禦率3.15成績，他的回歸無疑能大幅提升太空人隊贏得美聯西區冠軍和世界大賽二連霸的機會。