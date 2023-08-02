艾莉絲得獎痛哭失聲！認了「在倫敦很寂寞」 IG洩露準備飛回台灣
43歲艾莉絲（本名曾莉婷）2015年與日籍老公離婚，2年後二嫁英國外交官，目前與家人定居倫敦，近日她開直播分享事業上的喜訊，怎料，突然整個人崩潰，對著鏡頭哭到泣不成聲，情緒相當激動，透露創業以來困難到一度想放棄，也感覺很寂寞，預告很快就會回台灣。
記者楊穎軒／綜合報導
台灣時間上個月31日晚間，艾莉絲在臉書開直播，先是說有重大消息想跟大家分享，現在心情很激動，剛剛才突然收到消息，不過還沒講細節，她就已經開始眼眶泛淚，最後當場爆哭，艾莉絲邊拿衛生紙擦眼淚邊說，自己創立的有機品牌參加全球美妝大賞，其中一項面膜產品打敗全球670個品牌拿下金牌，其他兩樣產品也分別獲頒最佳芳療工具、推薦獎，是唯一得獎的台灣人，哭著說：「我們台灣人還是很棒對不對？」
艾莉絲坦言，沒想過自己的小品牌可以和全世界保養品品牌競爭，還奪下金牌，她為了品牌整整做了4年，曾經做到不想做了，花很多時間在保養品的專利成分，一直嘗試、打樣，但有機產品非常難做，因為東西溫和卻很難有效果，「這些心情平常講了沒有人會懂，也沒有人可以分享，家人可能聽了也會覺得，不要一直在家裡講工作...」
此外，艾莉絲說，自從搬到倫敦後，能跟同事一起在辦公室面對面工作的時間變得更少，讓她常常覺得很寂寞，如今做出一點成績，許多感觸襲來，直呼「得金牌可以哭一下吧」，艾莉絲表示，明年會繼續參賽，也說很快就會回台灣與粉絲見面，IG最新限時動態顯示她人在倫敦機場，寫下：「Flying home，光榮返鄉。」