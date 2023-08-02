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NONO首度現身北檢！捲MeToo性侵性騷後神隱　今雙手合十不發一語

▲NONO被警方帶至台北地檢署應訊（圖／記者潘千詩攝，2023.08.02）
▲NONO被警方帶至台北地檢署應訊（圖／記者潘千詩攝，2023.08.02）

記者潘千詩／台北報導

本名陳宣裕的藝人NONO因捲入國內#MeToo性騷、性侵事件，日前遭網紅「小紅老師」提告，北檢上月分「他案」偵辦，然而，NONO至今神隱。據了解，台北地檢署今（2）日指揮北市婦幼隊，前往NONO位於內湖的住處搜索，同時開出拘票，若不配合，抗傳即拘。NONO也在下午約1時10分現身北檢，面對廣大媒體拍攝，他雙手合十不發一語，被警方帶進偵查庭應訊。

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▲NONO陳宣裕被警方帶至台北地檢署應訊（圖／記者潘千詩攝，2023.08.02）
▲NONO陳宣裕被警方帶至台北地檢署應訊（圖／記者潘千詩攝，2023.08.02）
▲NONO陳宣裕被警方帶至台北地檢署應訊（圖／記者潘千詩攝，2023.08.02）
▲NONO陳宣裕被警方帶至台北地檢署應訊（圖／記者潘千詩攝，2023.08.02）
今年6月21日，小紅老師出面指控，NONO涉嫌性侵、性騷擾她及多名年輕女子。由於NONO至今否認指控，也沒有道歉。同月30日下午，小紅老師親自前往台北地檢署按鈴，對NONO提出涉嫌違反性騷擾防治法、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪名。小紅老師透露，目前累積受害女子快要25人。小紅老師說，會由她自己先開始，到時候利用傳喚方式，一位一位接力提告。

▲小紅老師提告NONO，涉犯性騷、性侵、性侵未遂等5罪名（圖／記者潘千詩攝，2023.06.30）
▲小紅老師按鈴，控訴NONO涉犯性騷、性侵、性侵未遂等5罪名（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2023.06.30）
▲小紅老師今（30）日下午親自前往台北地檢署按鈴提吿。（圖／記者嚴俊強攝）
▲小紅老師6月30日親自前往台北地檢署按鈴提吿（圖／NOWnews資料照，記者嚴俊強攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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