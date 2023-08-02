NONO首度現身北檢！捲MeToo性侵性騷後神隱 今雙手合十不發一語
本名陳宣裕的藝人NONO因捲入國內#MeToo性騷、性侵事件，日前遭網紅「小紅老師」提告，北檢上月分「他案」偵辦，然而，NONO至今神隱。據了解，台北地檢署今（2）日指揮北市婦幼隊，前往NONO位於內湖的住處搜索，同時開出拘票，若不配合，抗傳即拘。NONO也在下午約1時10分現身北檢，面對廣大媒體拍攝，他雙手合十不發一語，被警方帶進偵查庭應訊。
記者潘千詩／台北報導
今年6月21日，小紅老師出面指控，NONO涉嫌性侵、性騷擾她及多名年輕女子。由於NONO至今否認指控，也沒有道歉。同月30日下午，小紅老師親自前往台北地檢署按鈴，對NONO提出涉嫌違反性騷擾防治法、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪名。小紅老師透露，目前累積受害女子快要25人。小紅老師說，會由她自己先開始，到時候利用傳喚方式，一位一位接力提告。
※【NOWnews 今日新聞
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