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為保北京草菅人命？水庫洩洪疑未通知　河北涿州遭淹「房屋滅頂」

▲河北涿州因暴雨與上游洩洪，導致多處洪水氾濫成災。（圖／翻攝自推特）
▲河北涿州因暴雨與上游洩洪，導致多處洪水氾濫成災。（圖／翻攝自推特）

國際中心徐筱晴／綜合報導

受到颱風杜蘇芮外圍環流等影響，中國北京、天津、河北近日暴雨不斷，各地淹水成災。而北京多條河流發生預警以上洪水，水位急劇上漲，為了應對暴雨天氣，河北境內20座大中型水庫加大洩洪量。但卻傳出，政府在北京水庫洩洪前並未發出通知要求居民撤離，導致涿州各地有上百位居民因淹水被困，面臨斷水斷電的問題。

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在杜蘇芮、卡努颱風影響之下，中國京津冀地區近日暴雨不斷，華北地區多處地區淹水。據中國中央氣象台稱，此次強降雨過程累計的雨量，遠超2012年「7·21」特大暴雨。為了因應洪水，北京多處水庫在 30 、 31 二日紛紛洩洪以避免潰堤，而水庫在夜間洩洪，導致當地民眾損失慘重。

據《大紀元時報》報導，河北省涿（ㄓㄨㄛˊ）州傳出傳出嚴重災情，多位居民表示，北京洩洪導致涿州多處洪水氾濫，洪水一度淹過住宅二樓，民眾只得前往較高樓層避難。有居民指出，北京在洩洪之前，並未提前通知涿州居民，導致居民無法及時撤離。

涿州居民在網路上表示，如果僅有暴雨，涿州不會淹水淹得這麼厲害。一名前往涿州市下念頭村救援的劉先生就向《大紀元時報》表示，「村裡的水深差不多兩米，個別深的地方可能會達到三公尺，矮點的平房，水已經到房頂了。我們的隊員下水救人的時候，一下就沒影了。」

劉先生表示，涿州受災的地方太多，他接到了許多求助電話，但儘管他們都盡力救助，也沒有獲得當地政府的援助，就連向涿州市政府打電話也都打不通，當地警方也表示無能為力。涿州寧村一名居民表示，雖然當地已經沒在下雨，但村裡水位最深的地方約有4公尺，部分村民房屋「只能看見樓頂了」。

當時凌晨水位漲起來時，寧村廣播通知村民緊急撤離。撤離村民暫時安置在高層建築上，但處於停電停水狀態。多名被困居民表示，被困區域停水、停電，食物緊缺。

此次涿州淹水是因為拒馬河、小清河二河流域上游同時洩洪，導致位於低處洩洪區的涿州水位急速上升。《南方周末》報導指出，一位救難人員表示，由於涿州洪災現場有樹木倒塌，擔心破壞船隻馬達而不得不暫停救援。該名人員同時承認，上游洩洪是導致 31 日涿州水位上漲的原因之一。

不少網友表示，水庫洩洪避免潰堤絕對是必要的，但問題在於洩洪前有沒有及時通知當地居民。涿州承接了北京的洩洪，卻未收到足夠的救援力量，有網友直言「什麼都沒有，甚至群眾都來不及轉移。」

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