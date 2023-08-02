為保北京草菅人命？水庫洩洪疑未通知　河北涿州遭淹「房屋滅頂」

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據《大紀元時報》報導，河北省涿（ㄓㄨㄛˊ）州傳出傳出嚴重災情，多位居民表示，北京洩洪導致涿州多處洪水氾濫，洪水一度淹過住宅二樓，民眾只得前往較高樓層避難。有居民指出，北京在洩洪之前，並未提前通知涿州居民，導致居民無法及時撤離。
涿州居民在網路上表示，如果僅有暴雨，涿州不會淹水淹得這麼厲害。一名前往涿州市下念頭村救援的劉先生就向《大紀元時報》表示，「村裡的水深差不多兩米，個別深的地方可能會達到三公尺，矮點的平房，水已經到房頂了。我們的隊員下水救人的時候，一下就沒影了。」
劉先生表示，涿州受災的地方太多，他接到了許多求助電話，但儘管他們都盡力救助，也沒有獲得當地政府的援助，就連向涿州市政府打電話也都打不通，當地警方也表示無能為力。涿州寧村一名居民表示，雖然當地已經沒在下雨，但村裡水位最深的地方約有4公尺，部分村民房屋「只能看見樓頂了」。
當時凌晨水位漲起來時，寧村廣播通知村民緊急撤離。撤離村民暫時安置在高層建築上，但處於停電停水狀態。多名被困居民表示，被困區域停水、停電，食物緊缺。
此次涿州淹水是因為拒馬河、小清河二河流域上游同時洩洪，導致位於低處洩洪區的涿州水位急速上升。《南方周末》報導指出，一位救難人員表示，由於涿州洪災現場有樹木倒塌，擔心破壞船隻馬達而不得不暫停救援。該名人員同時承認，上游洩洪是導致 31 日涿州水位上漲的原因之一。
不少網友表示，水庫洩洪避免潰堤絕對是必要的，但問題在於洩洪前有沒有及時通知當地居民。涿州承接了北京的洩洪，卻未收到足夠的救援力量，有網友直言「什麼都沒有，甚至群眾都來不及轉移。」