我是廣告 請繼續往下閱讀
連續 13 年居國人 10 大死癌之首 3 步驟防治新國病
台灣癌症基金會執行長賴基銘教授說明，肺癌初期無任何症狀，當有不舒服或是有異狀時已幾乎是晚期，就會失去早期發現及早治療的黃金時期，呼籲肺癌高風險族群一定要定期篩檢，接受肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，尤其國人都有「吸菸才會罹患肺癌」的迷思，但在台灣，男女性有超過半數的肺癌病友不吸菸，女性甚至有約 9 成肺腺癌是不吸菸者，因此常常就會忽略篩檢的重要。
賴基銘教授進一步指出，肺癌因為初期無任何症狀，所以晚期發現比例高，導致死亡率也居高不下，因此除了生活預防之外，特別強調高風險族群應定期接受低劑量電腦斷層篩檢，還有及早治療的重要性。
賴基銘說，要遠離肺癌威脅重要 3 步驟，不只要從「生活預防」，像是避免致癌因子以及遵守正確飲食及規律運動之外，另外 2 步驟也要同時遵守，包括「定期篩檢」以及「精準治療」。唯有這三級預防同時強化，才能有效降低肺癌發生率、增加患者存活率。
肺癌危險因子就在身邊 自我檢測是否為高風險族群
根據國健署統計，肺癌第 1 期的 5 年存活率約 9 成，到了第 2 期接近 6 成以上，第 3 期則下降到近 3 成，但如果到第 4 期才就醫，5 年存活率就僅剩 1 成，期別之間 5 年存活率差距很大，因此為了肺癌存活率倍增的目標，不只要定期篩檢，更要積極治療，一起正視肺癌防治！
一般人認為吸菸會增加肺癌風險，但是國內吸菸率逐漸下降，但肺癌發生率持續上升，賴教授指出，其實還有很多生活中隱藏的風險，包括廚房油煙、路上的廢氣、PM2.5 和致癌工作環境等，也漸漸成為肺癌罹患的主因，讓人防不勝防。尤其女性常常身處於充斥致癌因子的環境，像是廚房油煙、焚香、室內二手菸等，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率增加的主因。
所謂高風險族群，都與生活習慣、環境或是家族史的基因相關，如果有一個或多個危險因子，並不代表一定會罹患肺癌，而是盡早進行正確篩檢很重要。檢測自己是否為高風險族群如下：
- 抽菸史超過 30 包年 (含戒菸時間未超過 15 年的民眾)
包年計算：每天抽菸 __ 包 × 抽 __ 年 = __ 包年
- 具有肺癌家族史者（一等親或是家族內有一位以上的肺癌病患）
- 有肺部病史者（如：肺部慢性發炎疾病、肺結核、慢性肺阻塞症等）
- 暴露於氡氣環境，或特定職場環境工作者（如：金屬業、冶礦業、石油化學工業、石綿接觸者或長期暴露在有粉塵、油煙、棉絮、化學物質、放射環境下等）
- 長期暴露於 PM2.5 區域者
- 長期需煮食且無抽油煙機設備者
啟動肺癌早期偵測計畫 精準治療讓肺癌存活效益最大化
除了傳統認知的菸害，油煙、職場環境、家族基因都有可能導致肺癌發生，賴基銘說，近期越來越多的研究發現，空污變成嚴重肺癌風險潛在因子之一，PM2.5 暴露越高的區域，罹患肺癌等肺部疾病的人數也會隨之增多。空污已經是全球公認的健康殺手，每年造成全球 700 萬人死亡，肺部、心臟、腦部的疾病都會受到侵害，因此世界衛生組織已經警告「空氣汙染是這世紀的新菸害」。
賴基銘強調，從去（2022）年開始，國民健康署即啟動肺癌早期偵測計畫，提供「肺癌家族史」和「重度吸菸者」兩大高風險族群免費進行低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）篩檢，可說是對國人的一大福音。賴基銘說，醫學日新月異，早期肺癌治療選項多元化，病友可透過基因檢測與醫師討論治療計畫，術後無論是免疫或標靶的輔助治療，都能夠幫助降低復發風險，讓病友面對早期肺癌的武器更加完備。
賴基銘進一步說明，肺癌的治療早已進入精準醫療時代，臨床醫師可依據腫瘤特性、大小以及 EGFR 基因檢測，擬定最適切的治療計畫，藉由 EGFR 基因檢測區分出病人是否基因突變，再依基因突變類型選擇標靶藥物治療，病人可以有更好的預後，降低復發、轉移及死亡的風險。
根據研究指出，1 至 3 期的肺癌患者若是有 EGFR 基因突變，在術後仍有 45 至 76% 的復發風險，且期別越高，復發風險就越高。針對 EGFR 早期肺癌的術後輔助治療，除化學治療外，搭配相對應基因的精準治療，能有效降低 8 成復發風險，幫助早期肺癌治療邁入新突破。
文 / 賴以玲 圖 / 楊紹楚
延伸閱讀：
肺癌治療走向「精準化」 次世代定序基因檢測幫助用藥、追蹤復發
晚期肺癌不用怕！「接續型雙標靶治療策略」助病友活得久且活得好
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 8 月 1 日世界肺癌日！「3 步驟」防治新國病 定期篩檢更別忘積極治療