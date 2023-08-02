河北涿州洪災嚴峻　救援隊得有邀請函才准進挨批

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陸媒「南方週末」昨天深夜從微信公眾號發出文章，說1日晚上當地的「丹佛爾灣」居民社區仍有58戶住戶受困。
報導指出，涿州地勢平坦，市內河流較多；北京房山區的大石河流量已經達到2012年7月水災時的3倍，而大石河的下游琉璃河就在涿州境內。
7月31日下午，涿州突然水位上漲，許多居民來不及脫困，沙窩村就至少有400多人被困。居民提供的照片顯示，原本兩層樓的街邊小屋，只剩下屋頂露出水面。
報導說，多支民間救援隊前往涿州，但卡在「邀請函」上。按照規定，外地的民間救援隊跨省救援前，需要向事發地的應急管理部門開具邀請函，隨後再向屬地的應急管理部門報備。得到批准後，救援隊才可出發。
由於災情影響通訊，申請開函的時間難以把握。就算開得出邀請函，也要過了好幾個小時才傳送到救援隊的手上。
負責幫助救援隊對接應急管理局的志工說，涿州市應急管理局受洪水浸泡而斷電，通訊信號十分差。在和當地斷斷續續的聯絡中她得知，應急管理局的公章「在另一棟大樓內，中間水很深，正安排工作人員涉水去取」。
等待救援的市民、村民有的也困在了邀請函一事上。這名志工說，部分救援隊可能還會向求救的村莊、街道單獨要求邀請函，「主要是因為以前的救災中，誇大災情的情況比較常見，救援隊去了以後發現什麼事兒沒有。所以需要當地開一個邀請函作為保證。」
沙窩村一村民就被救援隊要求出具邀請函，但是鎮政府的公章「被沖泡找不到了」。這個29歲的男人在電話中哭出聲來，「很多救援隊都管我們要這個函，我快急死了，還有很多老百姓困在村裡。」
根據涿州發布公眾號，涿州市成立了28支共計8755人的應急搶險隊伍，並與駐涿部隊和藍天救援隊等專業救援隊伍合作，應急搶險持續進行中。
面對洪災，爭分奪秒的搶險行動還需要開具「邀請函」，引起許多網友批評太過官僚主義，南方週末這篇報導受到許多轉發與關注。（編輯：吳柏緯）1120802