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性騷諮詢需求倍增！　北市性騷擾防治服務專線31日啟用　

性騷諮詢需求倍增！　北市性騷擾防治服務專線31日啟用　
性騷諮詢需求倍增！　北市性騷擾防治服務專線31日啟用　

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】近期新聞案件不斷爆發性騷擾、性平相關爭議事件，喚起很多人過去生命歷程中不適與難受的性騷擾經驗，性騷擾諮詢量增加一倍之多。為積極回應#MeToo事件，台北市政府31日正式宣布，台北市性騷擾防治服務專線正式啟用，由社會局委託長期於投入性騷防治工作的現代婦女基金會辦理，由專業社工針對性騷擾面面觀「指點迷津」，提供申訴程序與權益、心理諮商、法律諮詢與創傷復原等協助。

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許多受害者遭受性騷擾當下，因缺乏經驗與判斷，常有「不確定是否已構成性騷擾」或「不知道可以如何回應而不傷害對方或破壞關係」，又或著「不知該向誰申訴」「是否要面臨繁冗的法律程序」等感受，往往受害者最終選擇沉默隱忍。

性騷擾三部相關法規

現行性騷擾防治法規，因受害者遭受騷擾的情境、關係及權益影響，分別有性別平等教育法、性別工作平等法及性騷擾防治法三部法規，且分屬不同的主管單位，導致民眾遇到性騷擾時，針對如何釐清申訴程序及適用法規，常讓民眾感到迷惘無助。

台北市政府副秘書長王秋冬帶領三部法規主管單位，社會局、勞動局及教育局，共同宣布「性騷擾防治服務專線」啟用記者會，自7月31日起，只要撥打02-23911067服務專線，可同時回應性騷三法之相關問題，並提供性騷擾被害人心理諮商、法律扶助及社工陪同等服務，讓求助之路不再是條迷路。

▲「性騷擾防治服務專線」02-23911067於7月31日正式啟用，（圖／台北市政府社會局婦女福利及兒童托育科提供）

現代婦女基金會協助辦理

現代婦女基金會董事兼執行長邱淑華表示，很高興北市府率先扛起政府責任，在目前三法正在立法院協商的過程，就積極規劃民眾服務的諮詢專線。現代婦女基金會成立36年來除了努力催生家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法和跟蹤騷擾防制法通過，每年更投入相當人力提供性暴力被害者的諮詢和服務。這次和市府合作承接性騷擾防治服務專線，也是希望貢獻本會專業，提供台北市民更立即的協助，期盼接住被害者，讓行為人能負起責任。

王秋冬表示，性騷三法修法，其中完備及友善被害人的服務和保障，是修法草案重要的一環，此專線設立就是市府為了提前落實、完善被害人服務的工作，更重要的是，未來中央修法通過，專線服務也將依新法方向再進行滾動式修正，以期提供更貼近被害人的專業服務。 

諮詢數量暴增　法律諮詢最熱門

台北市政府社會局婦女福利及兒童托育科科長粘羽涵表示，以往一個月約有20通性騷擾諮詢電話，近期因#MeToo事件頻傳帶動受害者鼓起勇氣，因此一個月有多達50幾通諮詢電話。目前專線由2位社工服務，諮詢項目以法律諮詢最多。

社會局長姚淑文表示，透過設立性騷擾防治服務專線，就是展現守護每個人的信念，也希望任何人都能夠在需要的時候得到幫助，更落實了對性騷擾防治的重視及實踐。如果自己或身邊的任何人需要協助，或對性騷擾程序、法規有疑問，都可立即撥打「性騷擾防治服務專線」：02-23911067。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58738

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