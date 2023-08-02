性騷諮詢需求倍增！　北市性騷擾防治服務專線31日啟用　

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性騷擾三部相關法規現行性騷擾防治法規，因受害者遭受騷擾的情境、關係及權益影響，分別有性別平等教育法、性別工作平等法及性騷擾防治法三部法規，且分屬不同的主管單位，導致民眾遇到性騷擾時，針對如何釐清申訴程序及適用法規，常讓民眾感到迷惘無助。
台北市政府副秘書長王秋冬帶領三部法規主管單位，社會局、勞動局及教育局，共同宣布「性騷擾防治服務專線」啟用記者會，自7月31日起，只要撥打02-23911067服務專線，可同時回應性騷三法之相關問題，並提供性騷擾被害人心理諮商、法律扶助及社工陪同等服務，讓求助之路不再是條迷路。
▲「性騷擾防治服務專線」02-23911067於7月31日正式啟用，（圖／台北市政府社會局婦女福利及兒童托育科提供）
現代婦女基金會協助辦理現代婦女基金會董事兼執行長邱淑華表示，很高興北市府率先扛起政府責任，在目前三法正在立法院協商的過程，就積極規劃民眾服務的諮詢專線。現代婦女基金會成立36年來除了努力催生家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法和跟蹤騷擾防制法通過，每年更投入相當人力提供性暴力被害者的諮詢和服務。這次和市府合作承接性騷擾防治服務專線，也是希望貢獻本會專業，提供台北市民更立即的協助，期盼接住被害者，讓行為人能負起責任。
王秋冬表示，性騷三法修法，其中完備及友善被害人的服務和保障，是修法草案重要的一環，此專線設立就是市府為了提前落實、完善被害人服務的工作，更重要的是，未來中央修法通過，專線服務也將依新法方向再進行滾動式修正，以期提供更貼近被害人的專業服務。
諮詢數量暴增 法律諮詢最熱門台北市政府社會局婦女福利及兒童托育科科長粘羽涵表示，以往一個月約有20通性騷擾諮詢電話，近期因#MeToo事件頻傳帶動受害者鼓起勇氣，因此一個月有多達50幾通諮詢電話。目前專線由2位社工服務，諮詢項目以法律諮詢最多。
社會局長姚淑文表示，透過設立性騷擾防治服務專線，就是展現守護每個人的信念，也希望任何人都能夠在需要的時候得到幫助，更落實了對性騷擾防治的重視及實踐。如果自己或身邊的任何人需要協助，或對性騷擾程序、法規有疑問，都可立即撥打「性騷擾防治服務專線」：02-23911067。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58738
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