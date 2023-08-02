陳其邁指建設市民看在眼裡　張博洋嗆侯友宜跟南部真不熟

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陳其邁指出，根據各縣市所提計劃，中央預定補助桃園（1437億）、台中（1226億）、新北（1202億）獲得的補助都比高雄1025億多，高雄排名為第四名。2020年上任後，我們加速從可行性、綜合規劃、進行到現在三線動工，如今進度才能超前其它五都，就是希望加速追趕高雄落後台北20年的軌道建設。加速捷運興建進度，地方政府基層同仁的努力，市民都看在眼裡。
張博洋認為，黃子哲身為侯競辦發言人，不只不認同高雄建設需要南北平衡，對於google就能找到的資訊也不做功課，為了用前瞻預算做文章，還回頭去扯「韓國瑜曾經要登革熱經費被行政院阻擋」。
張博洋請大家回顧一下，2019年5月底，韓國瑜任內高雄登革熱疫情延燒，市府衛生局提出5318萬元登革熱防治經費需求，還在當行政院副院長的陳其邁很快就「全數照准」，還南下陪韓國瑜巡查三民區金獅湖市場，當場韓脫口問陳其邁「為什麼登革熱會爆發？」被網友罵翻到底誰是市長。
張博洋說，google就能找到當年韓國瑜鬧的笑話，侯友宜的發言人現在為了抹黑前瞻就亂扯。至於前鎮漁港，國民黨一直認為中央給高雄太多錢整治前鎮漁港，這不只凸顯國民黨對長期被重北輕南的高雄沒同理心，對高雄人只配次等建設的態度，展現得一覽無遺。
張博洋強調，高雄前鎮漁港是全台299座漁港中最大的遠洋漁業中心，其它298個漁港的漁獲量加起來還不到前鎮漁港一半，使用超過50年，面臨設施老舊、環境髒亂。陳其邁當副院長時，韓市府也有提出改建計畫，現在國民黨卻要為反對而反對，侯友宜若當總統也會看顏色來評估公共設施是否該改建嗎？
張博洋也認為，「侯友宜競選辦公室」的發言人代表的就是侯友宜的立場。想必侯友宜心中也是這樣想的，認為南部漁港不配升級、南部人不應該有捷運，所以身為總統參選人的侯友宜，現在寧願跟南部人為敵，也要全力反對高雄的建設就是了？