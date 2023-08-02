全民唾棄不敵英皇滿意！國民黨轟：陳吉仲不滿意度破4成竟高升

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李彥秀表示，根據今年3月民調，陳吉仲不滿意度高達四成二，卻儼然成為內閣最有韌性的政務官，更能高升部長，根本是把人民當塑膠，難道陳吉仲大於農民，農民能倒陳吉仲不能倒？賴清德曾口頭喊出「幸福農業」口號，但是過去七年半農民過得好不好？從產銷、農地種電、農產品出口大陸等問題，民進黨沒有一樣可以解決，賴清德卻還在開空頭支票。農民能接受？
李彥秀指出，民進黨提出「農民國家隊」，結果台農發公司卻虧損連連，淪為「國家虧損隊」，錢都到哪裡去了？從石斑魚、蓮霧、香蕉到釋迦，農產品輸出大陸遇到問題時，民進黨無法做好產銷、無法與對岸溝通，最後只能斑斑吃石斑、更淪為石斑魚之亂。更不要提農發基金補助從105年1187萬，到109年決算4億4369萬，補助越來越高，農民卻面臨越來越嚴重的三大困境。
李彥秀提出的困境包括「收入續低」，2021年農戶所得平均為117.4 萬元，雖然成長4.0%，但農業淨收入僅27.76萬元，僅成長1.3%（主要靠非農業所得及政府補助）；「人土流失」，台灣農業就業人口52.3萬人，較上年度減少2.1%，務農人口老化，實際生產中的農地也只有57萬公頃；以及「外銷衰退」，2023年上半年出口產值均衰退快一成！
李彥秀質疑，政治凌駕專業的陳吉仲，到底是農民的農業部長，還是民進黨的農業部長？選舉不能只有口號，陳吉仲在農委會、農業部任職7年半，沒有一件事做得好，對外荒誕說詞讓大家瞠目結舌，賴清德對農業的無知，陳吉仲對農業的無能，是台灣農業最大困境。
黃琤婷質疑，農民生活好或壞，農民自己最清楚。民進黨對農產品外銷沒半步，只重視政治利益，賴清德還說民進黨最挺農民，我們卻只看到農漁民在打拚、中央政府在打壓。三星蔥是宜蘭最具代表性農作物之一，但根據媒體報導，蔥農交到三星農會再共同運銷到台北果菜市場，108年曾賣出2.2億元創下歷年最高，之後持續下滑，到去年更僅有6300萬，短短3年銷售額減少70%以上，產量也從108年1832噸，去年剩下567噸，跌幅也將近70%。106年三星地區青蔥栽培面積有150公頃左右，到去年第二期只餘91公頃。再加上極端氣候肆虐，宜蘭三星蔥產量跌7成，農民急喊「搶救三星蔥」，難道農業部長都沒聽到嗎？
黃琤婷指出，近期各地許多農民都反映農作物價格浮動過大，這代表市場產銷規劃出了問題，農業部有責任協助確保市場的穩定性，不論兩岸或內銷市場都要如此，也應依照需求做整體生產規劃，如此在因應未來極端氣候等不確定性因素時，農漁民生計才能獲得保障。
黃琤婷表示，她出身漁民家庭，《遠洋條例》不符比例原則、逃逸外勞缺乏有效管理等問題，都已造成漁民生計困難，農業部升格之後，也應該儘速跨部會協調解決問題，確保漁民權益。