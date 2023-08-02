李孟居還原「被消失」始末！感嘆因為「卡片、照片」4年回不了家
台商李孟居被指控為「台諜」，2019年入境深圳後就失聯，遭中國判刑1年10個月、剝奪政治權利2年附加刑期滿後，7月24日終於離開中國、抵達日本。李孟居也在YouTube開設「自由的空氣」頻道發表影片，他強調自己不是中共所稱「台灣間諜」，過去4年遭遇也造成他罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。
記者孫唯容／綜合報導
李孟居還原事件經過，他表示，2019年8月自己安排一趟到深圳的差旅，當時正是反送中熱潮，8月18日抵達香港，19日到深圳出差跟那邊的同事見面，去拿樣品、開會，20日中午要離境過深圳海關轉往香港離境時，突然遇到非常嚴格的行李檢查，當時中國邊警在他的行李找到五張香港加油卡片，還有當時做給長榮罷工空服員的小卡，上面寫著「愛」、「和平」、「包容」、「溝通」，沒想到就被誤認為反送中的相關文宣，李孟居遭到當慘逮補。
李孟居指出，中共利用卡片以及他在旅館窗戶拍到的照片羅織罪名，「搞成國家秘密，當時還是世界頭條新聞，就這樣子我回不了家4年。」李孟居直言，他不是中共當局說的台灣間諜，「自己只是一個路過的路人，一個好奇的路人，在自己住的旅館房間和餐廳拍攝當時各大媒體、全世界媒體報導的世界突發新聞的情景，就這樣被扣上帽子變台灣間諜。」
李孟居也呼籲，中共當局能夠秉持「愛、和平、包容、溝通」的精神，敞開心胸跟台灣同胞溝通，也跟中國人民溝通。