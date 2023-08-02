再批藍營抹黑高雄建設　陳其邁酸侯：不要人在日本就迴避

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陳其邁指出，當時的高雄市長是韓國瑜市長，他當時擔任副院長，就跟蘇院長說這個對高雄來講很重要，對台灣的遠洋漁業來講很重要，地方國民黨執政、中央民進黨執政，大家合力促成，怎麼到選舉的時候就走樣，對於南北均衡區域的發展，這個應該是要不分藍綠，大家共同努力來做。
陳其邁接著提到登革熱，在108年6月14日，這個公文都有，高雄市政府衛生局去函中央CDC要求5300萬的預算補助，中央在五天6月19日就全額補助，當時他是副院長，大家是否記得他還來在高雄主持會議，陪同韓國瑜市長到金獅湖市場，當時韓市長還問她說怎麼會有登革熱，大家應該記憶猶新。
陳其邁認為，地方政府有需求，中央就給予全力協助，這個是中央跟地方大家一起合作，也是藍綠合作，在高雄市大力建設的時候，沒有必要為了選舉的口水來延宕高雄建設。
陳其邁並提到捷運預算，大台北都會區，中央利用公務預算、特別預算補助6700多億，地方除了台北之外的其他捷運建設，大家進度就比較慢，所以現在加緊趕工。而前瞻預算在捷運部分原來核定的計畫，中央補助桃園1400億、新北市1200億、台中1200億、高雄1000億，這個是根據前瞻計畫，大家去申請計畫核定的中央補助，核定的計畫經過申請之後，大家就開始走程序，可行性評估、綜合規劃、開始設計動工。是在他上任之後開始趕工，從可行性到動工，高雄市政府比別人更努力，加快腳步。
陳其邁說，這種大型計畫本來有一些就是公務預算，有一些就是用所謂的前瞻特別預算來編列，但是這個錢都還是中央補助，有人在之前先補助了6700多億，大台北都會區的計畫1.2兆裡面，中央負擔6700多億的預算，更有人預算補助已經先拿，我們跑在後面的急起直追、申請預算的時候，卻說這樣南部預算比較多，這是哪門子的道理？
陳其邁痛批，這種天龍國的批評對台北以外的城市是非常不公平，假如要選總統的人，忽略了長期這種區域均衡發展，那要怎麼讓南部的鄉親來支持你選總統？不要把每一個地方的建設全部都政治化，這些錢假如放在地方，是對地方的建設有幫助，對於區域化的均衡發展有幫助，不分藍綠的總統都應該要支持，也應該要表態，請問國民黨的候選人支不支持前鎮漁港的改造，就那麼簡單的一個問題，不要人在日本就迴避這個問題，然後派發言人出來似是而非、抹黑高雄的建設，我非常不以為然。