夾娃娃機列管夜間營業 新北府：延續疫後規範、協助業者申請
針對新北市率先全國制訂通過「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，下個月起除了規範100公尺以上不得設立外，明白規範住宅區的夾娃娃機店將從晚上10點到隔天8點不得營業，引發機台主、業者議論。新北市政府經濟發展局長何怡明今（2）日再度強調，主要是延續先前疫後復業的申請規範，業者已有相關執行經驗，相信透過說明會，讓業者更了解法規及配套，協助業者解決申請流程與問題。
記者吳嘉億／新北報導
何怡明表示，因應先前110年8月疫情微解封時業者提出申請復業的書面說明，自治條例針對位於住宅區的夾娃娃機業者，應提出夜間管理維護計畫部分，包含採無人管理者需於營業場所設置監視器及廣播系統、需有管理人聯絡資訊並在市府人員通知後30分鐘內到場等規範，在自治條例通過後因新制度相關業者已有過去執行經驗，透過說明會將更詳細說明計畫撰寫重點，並提供填寫範本，協助業者順利進行審查流程。
何怡明指出，說明會主要針對條例作逐條說明，並透過案例分享，讓業者可以清楚了解規範重點，並針對主要出入口鄰接道路未達6公尺、距離國民中小學、高級中學等學校未達100公尺，不得經營的店家，會蒐集業者需求調查，請不動產仲介公會協助媒合適當經營地點。
為了使自助選物販賣店業者更了解條例的相關規範，以及夜間管理維護計畫的撰寫及執行重點，新北市政府經濟發展局已於7月下旬發函給列管中約1700間的店家及業者，除提供相關規範及說明會訊息外，也提供諮詢電話供業者即時諮詢，並將於8月4日、18日分別於板橋區公所及新北市政府稅捐稽徵處辦理說明會，協助業者解決相關法規經營問題。