批侯友宜放任發言人歧視高雄　張博洋：凸顯他跟南部不熟也不想熟

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還在當行政院副院長的陳其邁很快就「全數照准」，還南下陪韓國瑜一起巡查三民區金獅湖市場，當場韓脫口問陳其邁「為什麼登革熱會爆發？」還被網友罵翻到底誰是市長，張博洋酸，google就能找到當年韓國瑜鬧的笑話，侯友宜的發言人現在為了抹黑前瞻就亂扯。
張博洋表示，再來說說最近的前鎮漁港之亂，國民黨一直認為中央給高雄太多錢整治前鎮漁港，這不只凸顯國民黨對長期被重北輕南的高雄沒同理心，對高雄人只配次等建設的態度展現的一覽無遺。
首先，高雄前鎮漁港是全台299座漁港中最大的遠洋漁業中心，其它298個漁港的漁獲量加起來還不到前鎮漁港一半，當它使用超過50年，面臨設施老舊、環境髒亂，陳其邁當副院長時，韓市府也有提出改建計畫，現在國民黨卻要為反對而反對，侯友宜若當總統也會看顏色來評估公共設施是否該改建嗎？
張博洋認為，「侯友宜競選辦公室」的發言人代表的就是侯友宜的立場，想必侯友宜心中也是這樣想的吧，認為南部漁港不配升級、南部人不應該有捷運吧，所以身為總統參選人的侯友宜，現在寧願跟所有南部人為敵，也要全力反對高雄的建設就是了？預算可以討論合理性、執行狀況，但用「高雄拿比較多」、「陳其邁拿比較多」來攻擊，只是凸顯侯友宜真的跟南部很不熟也不想熟罷了。
高雄市議員林智鴻則批評，侯友宜陣營嘴巴比死魚還臭，如此難堪的選情用低下水準的選舉方式打強心劑完全無用而且相當無恥，國民黨自己母雞像生病，不自己檢討找到好藥方，總是把高雄拿來當提款機頻頻提款。
林智鴻強調，高雄市民相當優質，具有高度民主素養，眼睛更是雪亮，侯友宜陣營越是批評高雄好不容易爭取到的建設，繼續把高雄建設當政治提款機，高雄市民就越會用選票懲罰侯友宜以及國民黨高雄立委候選人，讓侯友宜在高雄的票數低於韓國瑜，也會讓國民黨在高雄的立委候選人全數落敗。