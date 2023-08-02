中華醫大USR團隊協助楠西區密枝社區成功拿下國際宜居社區銀獎

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偏鄉社區拿下國際大獎揚名世界，中華醫大校長暨USR團隊召集人孫逸民偕同團隊成員，親自將成果獻給楠西密枝里社區發展協會理事長江仲緯，拿到國際宜居社區獎獎牌，江仲瑋代表社區居民向中華醫大致謝，感謝師生團隊從2020年起2年多來經常駐點社區，陸續協助楠西密枝社區以智慧化感測健康儀器、裝設AED來照護長者、建置防疫香草可食地景教育基地、辦理「作物病蟲害非農藥防治資材」實作課程。
孫逸民表示，為落實大學社會責任實踐計畫（USR），中華醫大師生團隊於2年多前進入台南溪北淺山區，主要耕耘台南的東山、玉井、南化、楠西等區域，協助當地發展社區特色。特別的是，團隊充分運用密枝里豐富的自然生態、林相完整的桃花心木步道、友善農法的示範地等在地資源，輔導參加2023國際宜居社區競賽，在眾多參賽國家社區中，密枝社區榮獲A類社區（人口2萬人以下）的銀獎。
此外，中華醫大USR團隊發揮學校不同科系師生專長，利用在地水果開發7款中藥果醬、研發6道盛夏果艷盒餐料理、運用水耕植栽飾品為公共空間增添綠意、打造綠色療癒人文空間、設置英文路牌及門牌美化設計、召集南部大專院校的外籍學生與青農建立國際夥伴關係、改造閒置貨櫃屋為國內外學生短期研習空間等等，讓楠西密枝社區漸漸被外界看見。