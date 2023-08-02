禁用PLA免洗餐具政策上路 新北抽查324家業者全過關
為配合行政院環保署限塑政策，新北市自8月1日起轄內公部門、公私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類場所，不得使用生物可分解塑膠（PLA）製成的各式免洗餐具。新北市政府環保局今（2）日發布新聞稿表示，昨日配合中央政策展開稽查，抽查324家業者皆符合規定，後續也將派員不定期稽查，違規者可處最高6,000元罰緩，並得按次連續處分。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府環境保護局長程大維表示，生物可分解塑膠（PLA）主要是由植物澱粉如玉米、小麥等碳水化合物作為原料發酵、脫水、聚合等過程製成，常用於食品包裝網袋、蛋盒、超商微波食品容器、速食店的免洗餐具等。但PLA須在特定溫度及濕度條件下才能有效進行微生物分解，而目前國內並無合適的再利用方式及堆肥設施，因此最終只能以焚化處理。
程大維指出，推動源頭減量是國際趨勢，將持續加強對相關業者的法令宣導工作，也鼓勵民眾自備環保用具取代一次性產品、落實源頭減量，共同推廣不塑生活理念。
新北市政府環境保護局說明，稽查人員於各區針對管制對象展開稽查，總計抽查324家業者，全數符合規定，皆積極配合減塑政策執行，後續也將派員不定期稽查，違規者將以違反廢棄物清理法第21條暨「免洗餐具限制使用對象及實施方式」及規定公告告發，並要求限期改善。